Slovenski klub, RK Celje Pivovarna Laško, prošli je mjesec raspisao natječaje za posao i to nigdje drugdje već na LinkedInu.

Malo neobično za jedan sportski klub, ali ovaj natječaj je prošao neočekivano dobro.

"Odaziv je bio stvarno velik, više od 120 prijava", izjavio je direktor RK Celje Pivovarna Laško, Mirko Benicki.

Na to je dodao: "Na kraju je Upravni Odbor pogledao cca 20 prijava, uz to dodao još neke tri želje i krenuli su razgovori s kandidatima", te je rekao kako će sve biti jasno do kraja tjedna.

Inače, slovenski klub je osvojio EHF Ligu prvaka 2004. godine, dok su ovogodišnju sezonu domaćeg prvenstva završili s trećim mjestom, a u Kupu Slovenije se nisu plasirali na Final4.

