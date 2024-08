Španjolska - Slovenija

Slovenija u reprizi dvoboja iz skupine protiv Španjolske traži prvu povijesnu rukometnu medalju na Olimpijskim igrama.

Španjolci bili bolji u skupini

Slovenci su u polufinalu izgubili od Danske 31-30, dok je od Španjolske bolja bila Njemačka 25-24. Zanimljivo, Slovenci i Španjolci igrali su u prvom kolu olimpijskog turnira u hrvatskoj skupini, a tada je slavila Furija 25-22.

O zlatu odlučuju Njemačka i Danska

Finale Njemačke i Danske igra se u 13.30 sati. Bit će to četvrto olimpijsko finale za Njemačku, a do sada je samo jednom slavila 1936. I Danska je do sada samo jednom osvojila olimpijsko zlato, 2016. u Rio de Janeiru, dok je u Tokiju bila druga.

