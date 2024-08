Slovenska rukometna reprezentacija će se u nedjelju boriti za brončanu medalju na Olimpijskim igrama nakon teškog poraza od Danske (30:31) u polufinalu. Nakon napetog i uzbudljivog susreta u Lillu, izabranici Uroša Zormana analizirali su utakmicu i istaknuli borbeni duh tima. Izbornik je također komentirao suđenje, napomenuvši da su "široka pravila problem ovog sporta".

Kapetan Jure Dolenec opisao je ključne trenutke utakmice.

"Najveći problem bio je što nikada nismo uspjeli izjednačiti, uvijek nam je nešto malo falilo – odbijena lopta, slabija obrana, promašen 'zicer'. Uvjeren sam da bismo, da smo ih uhvatili, postali još nervozniji. Uostalom, bili su veliki favoriti. Da smo ih uhvatili, utakmica bi se odvijala u našu korist. Nismo uspjeli, ali smo se borili do kraja. To je jedino što smo obećali – boriti se kao tigrice, i to ćemo nastaviti raditi i u nedjelju."

Slovenci će sada nastojati završiti izvanredan turnir pobjedom i osvojiti prvu medalju u ekipnim sportovima na OI, ali će to morati učiniti rano u nedjelju, u 9 sati.

"Igramo dvije utakmice zaredom u 22 sata, a sada igramo za brončanu medalju samo 34 sata kasnije. Očigledno su o tome odlučili pametniji od nas. Vjerujem da možemo Špancima uzvratiti za poraz u prvom krugu i osvojiti medalju koju zaslužujemo," komentirao je Dolenec.

Izbornik Uroš Zorman bio je ponosan na svoje igrače unatoč napetom završetku i nekim slabijim trenucima tokom utakmice.

"Široka pravila su problem u našem sportu, ali ne želim trošiti energiju na to. Možemo samo gledati naprijed, pred nama je utakmica za treće mjesto, novo finale. Moramo dati sve od sebe za medalju koju zaslužujemo. Čestitam momcima na izvedbi."

Zorman je također komentirao suđenje: "U posljednjih pet minuta prvog poluvremena smo malo zaspali, a oni su se odvojili. Pokušali smo ih uhvatiti, ali to nije lako u tri sekunde. Vratili smo se, ali suđenje tijekom cijele utakmice, a ne samo u posljednjim minutama, nije bilo na našoj strani. Sve malenkosti su išle njima u korist. To je Danska, očito su si to zaslužili u posljednjem razdoblju. Moramo dignuti glave i nastaviti dalje."

Ponosan na ekipu bio je i Blaž Janc, koji je istaknuo karakter tima: "Imali smo svoje prilike koje nismo iskoristili najbolje. U obrani nismo bili tako čvrsti kao što smo planirali, ali s borbenošću i požrtvovnošću smo se vratili u utakmicu. Ponosan sam što je tako velika ekipa kao Danska imala problema s nama do posljednje sekunde."

Matej Gaber bio je također razočaran, ali usmjeren prema budućnosti: "Moramo zaboraviti utakmicu protiv Danske i fokusirati se na novo finale. Iako smo se kasno probudili i približili, neću komentirati suđenje. U posljednjih 15 minuta smo dali sve od sebe i pokazali veliku borbenost. Moramo se koncentrirati i pobijediti Španjolce u nedjelju."

Slovencima sada predstoji još jedan dan za regeneraciju, trening i analizu Španjolaca s kojima su se prvi put susreli 27. srpnja i izgubili s 22:25 zbog brojnih vlastitih grešaka.