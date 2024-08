TIJEK UTAKMICE

Srbija-Njemačka

93:83

Reprezentativci Srbije su sjajno krenuli u dvoboj za broncu protiv Njemačke, te nakon dvije minute igre imali prednost od 9:3. Tečno se igralo na obje strane, a Jokić i društvo su kroz cijelu prvu četvrtinu bili u prednosti, što je okrunjeno rezulatatom 28:21 nakon prvih deset minuta. Sličnim ritmom se nastavilo u drugoj dionici igre, na sredini iste je bilo +12 za Srbe. Do kraja prvog poluvremena su Nijemci došli na -8. Sjajno je startala Srbija u drugom poluvremenu i za samo dvije minute napravila seriiju od 6:0 s tri uzastopne dvice. Aleksa Avramović je sa sedam poena zaredom odveo Srbe na +16 sredinom treće četvrtine, a Dobrić tricom povećao na +19. Igralo se u serijama, Nijemci su uzvratili sa svojih šest poena zaredom i smanjili do kraja treće četvrtine na -9. U posljednoj dionici igre Srbi su rutinirano održavali prednost i do dvije minute prije kraja imali +12, a konačan rezultat utakmice bio je 93:83. Ovo je peta medalja za Srbiju na ovim igrama. Nakon zlata u streljaštvu, zlata Novaka Đokovića, srebra Aleksandre Perišić i sigurne medalje vaterpolista...

Premda su veliki dio utakmice bili u zaostatku, u finalu Olimpijskih igara protiv Francuske će igrati američki košarkaši, pobijedili su u polufinalu Srbiju 95-91 (23-31, 20-23, 20-22, 28-10, 32-15). Bio je to susret u kojem je Srbija vodila sve do dvije minute i 15 sekundi prije kraja, ali presudila je zadnja četvrtina SAD-a i 32-15 u tih deset minuta.

Srbi će u subotu od 11 sati protiv Njemačke pokušati osvojiti broncu. Iste ekipe su prije samo godinu dana igrali finale Svjetskog prvenstva.

