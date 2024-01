NIŠTA NISU MOGLI / Slovenci su Šveđanima htjeli prodati cepelina, ali su naišli na zid: Pogledajte kakvom je reakcijom Palicka zaustavio napad

Europsko prvenstvo u rukometu započelo je s drugo fazom natjecanja, a snage su odmjerile reprezentacije Slovenije i Švedske. Imali su Slovenci plus jedan kada su cepelinom pokušali stići i na plus dva, no naišli su na švedski zid. Dean Bombač asistriao je Juri Dolencu koji je sigurno uhvatio loptu, ali protiv reakcije Andreasa Palicke nije mogao ništa. Švedski je golman s lakoćom obranio i spriječio Slovence da odu na plus dva.