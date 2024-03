Dagur Sigurdsson debitirao je pobjedom na klupi hrvatskih rukometaša koji u prvom kolu kvalifikacija za Olimpijske igre u Parizu s 35-29 pobijedili Austriju.

"Naravno da sam jako sretan zbog pobjede. Dugo sam čekao ovu utakmicu, već pet-šest tjedana. Dobro je što je ona sad iza nas. Svi su vidjeli da smo bili nervozni u početku, igrači su bili nervozni zbog tog novog trenera na klupi, i ja sam bio nervozan. Ovo nam je bila ogromna utakmica nakon kratkog perioda priprema. Kad smo ulovili ritam, to je izgledalo puno bolje. Mislim da je ovo bila sjajna timska izvedba svih igrača", rekao je Sigurdsson pa dodao što može biti bolje:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da generalno možemo bolje. Protok lopte može biti bolji, možemo brže trčati u kontre i brže se vraćati u obranu. Sve možemo bolje nego danas. Ali kao što sam rekao i prije utakmice, nakon ovako kratkog perioda priprema, sretni smo zbog pobjede. Da smo pobijedili i s jednim sretnim golom razlike, ne bi me bilo briga. Pobijediti sa šest golova razlike je velika stvar."

"Imamo jedan dan prije iduće utakmice, moramo analizirati našu i njemačku utakmicu da vidimo što možemo bolje. Imat ćemo i trening i pokušati pripremiti igrače za utakmicu te vidjeti ima li nekih ozljeda."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivan Martinović je s devet golova bio najbolji strijelac utakmice, a u siječnju je na Europskom prvenstvu upravo protiv Austrije zadobio ozljedu ramena zbog koje nije igrao odonda:

"Bili smo nervozni u početku, prisutan je bio nekakav grč, ali svi smo vjerovali da se možemo vratiti. I izbornik man je rekao da se smirimo, igramo opušteno, a na kraju smo to i pokazali. Bili smo agresivni, pogotovo u drugom poluvremenu. Trudio sam se da se što prije vratim na teren i upravo mi je ovo bio motiv da se vratim na teren upravo protiv protivnika protiv kojega se i dogodila ozljeda. Nismo još ništa napravili, imamo još dvije utakmice i nadam se da ćemo i to pobijediti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Matej Mandić istaknuo se s nekoliko obrana:

"S obzirom na novog trenera nismo znali kako će sve to skupa izgledati, ali od prve minute smo igrali kao momčad i znali smo da ćemo pobijediti. Svi smo se borili za svaku loptu, jer u ovakvoj je situaciji i važna svaka lopta. Prošli put smo to naučili, puno nas je koštalo. Imamo pred sobom još dva iznimno teška protivnika, idemo korak po korak i vidjet ćemo što će biti dalje. Imali smo plan od početka, izbornik je vjerovao u njega, mi smo vjerovali i zato je ispalo ovako".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mario Šoštarić:

"Ušli smo nervozno u utakmicu, ali to je i normalno. Izbornik nam je govorio da moramo igrati napad po napad, znali smo da će biti bolje ako popravimo tehničke pogreške. To smo i napravili, u drugom poluvremenu je Kuzmanović obranio par lopti. Sigurdsson je jako smiren lik, na poluvremenu nam je rekao samo da se opustimo i da lopta ide malo brže. I kapetan Duvnjak je s par riječi podigao ekipu kako samo on to zna i u drugom poluvremenu smo izašli kao druga ekipa. Ipak, daleko je još Pariz, imamo još dvije utakmice za odigrati. Sljedeća je utakmica protiv Nijemaca, znamo da igramo na njihovom terenu, ali zašto ih ne bismo pobijedili kao i nedavno u Koelnu i tako pokazali da ono nije bila slučajnost".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska će u subotu igrati protiv Njemačke (14.30 sati), a u nedjelju protiv Alžira (16.45 sati).

Plasman na OI u Parizu, koje će se održati od 26. srpnja do 11. kolovoza, izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije s turnira.