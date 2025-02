Ponajbolji rukometaš današnjice mijenja klub uoči utakmice sa Zagrebom

Odjeknula je bomba u svijetu rukometa danas. Norveški rukometaš Sander Sagosen napušta Kolstad i seli u danski Aalborg.

Tu informaciju prenosi Aftonbladet. Sagosen bi odmah trebao napustiti Kolstad i preseliti u Aalborg te bi već za vikend mogao nastupiti u final fouru danskog kupa. Velika je to vijest i za RK Zagreb jer je upravo Kolstad sljedeći protivnik Zagrepčana u Ligi prvaka za tjedan dana. Važna je to utakmica jer Kolstad i Kielce imaju osam bodova, dva više od hrvatskog prvaka. Aalborg je također u toj skupini, nalaze se na drugom mjestu, iza Barcelone, a 26. veljače će ugostiti Zagreb tako da će Zagrepčani za tjedan dana odgoditi susret sa Sagosenom. Sagosen je već igrao u Aalborgu od 2014. do 2017. Nakon toga je preselio u Kiel pa PSG, a 2023. ga je doveo norveški Kolstad koji je gradio ozbiljan projekt.

Aalborgu je bio plan vratiti Sagosena na kraju sezone, ali ozljeda Nilssona i doping suspenzija Miguela Martinsa natjerala ih je da djeluju odmah i dovedu norvešku zvijezdu.

