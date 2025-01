Rukometna borba za polufinale od 18 sati na RTL-u: 'Pred nama je prvo četvrtfinale u SP-u nakon osam godina'

Hrvatska rukometna reprezentacija bori se za ulazak u polufinale Svjetskog rukometnog prvenstva. Utakmicu s Mađarskom gledatelji mogu pratiti od 18 sati na RTL-u, a prije nje, tu je zagrijavanje uz dobro poznatu ekipu emisije 'Vrijeme je za rukomet'.

Sportski komentator RTL-a spreman je za spektakl u zagrebačkoj Areni. Filip Brkić sjeća se dobro posljednje četvrtfinalne utakmice koju je hrvatska rukometna reprezentacija igrala na nekom Svjetskom prvenstvu. "Pred nama je prvo četvrtfinale nakon dugih osam godina, zadnji put smo u četvrtfinalu pobijedili Španjolsku 2017. godine. Prenosio sam tu utakmicu, pobjeda Hrvatske, devet golova Marka Mamića! Nadam se da ćemo jednog tako raspoloženog igrača imati i protiv Mađarske", otkrio je Brkić.

Foto: RTL

Mađari su, dodaje Filip, opasna ekipa. "Digli su formu kroz ovo prvenstvo, imaju iskusnih igrača, a i šest igrača u kadru koji su juniorski viceprvaci svijeta, plejadu mladih igrača, opasne pucače, pivote jake na crti… Morat ćemo biti jako opasni".

"Očekivao sam da ćemo ući u nokaut fazu i vratiti se tu gdje pripadamo, lagao bih kad bi rekao drugačije. Očekujem i danas iskorak, da se vratimo nakon osam godina u borbu za medalje", zaključio je Filip Brkić, koji s Vladom Šolom čini sjajan komentatorski dvojac RTL-a.

Foto: RTL

Filipove želje dijeli i reporterka Maja Oštro Flis, ali i više od 15 tisuća navijača u Areni Zagreb. "Arena je još jednom rasprodana, tako da me to veseli, sigurno će više od 15 tisuća navijala biti dodatan vjetar u leđa reprezentaciji. I neka. Navijači, brojna publika, izvrsna atmosfera, to je ono što, između ostalog, krasi i ovo prvenstvo", zaključila je Maja.

Foto: RTL

Sjajna atmosfera, navijači i borba za polufinale SP-a! Ne propustite utakmicu Hrvatska-Mađarska od 18 sati te emisiju 'Vrijeme je za rukomet' od 17 sati na RTL-u!

