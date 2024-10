Momčad Igora Vorija uvjerljivo do prve pobjede u Europskoj ligi

U susretu 4. kola skupine G rukometaši Sesveta pobijedili su češku Karvinu sa 38-23 ostvarivši prvu pobjedu u skupini.

Nakon tri poraza, rukometaši Sesveta su dočekali i premijernu pobjedu u Europskoj ligi. U dvorani u Jelkovcu uvjerljivo su porazili Karvinu sa 38-23 uzvrativši za prošlotjedni poraz u Češkoj (29-32).

Gosti su bolje otvorili susret, no Sesvete su sredinom prvog dijela okrenule rezultat i do kraja susreta više nisu ispuštale prednost. Na poluvremenu je bilo +4 (17-13), no momčad koju vodi Igor Vori je drugi dio dobila sa čak 11 razlike za konačnih 15 razlike.

Sesvete su do slavlja predvodili Josip Tomić sa sedam, Zlatko Raužan i Davor Gavrić sa po šest golova, dok je Filip Perić imao čak 15 obrana. Na češkoj strani najefikasniji su bili Dominik Solak s pet i Jan Uzek sa četiri boda.

U drugom susretu iz ove skupine Flensburg-Handewitt je na gostovanju pobijedio Tatabanyju sa 39-29 upisavši i četvrtu pobjedu u skupini.

Goste je predvodio Norvežanin August Baskar Pedersen sa 12 golova, dok je u domaćim redovima najefikasniji bio Španjolac Ignacio Plaza Jimenez sa sedam golova. Mateo Maraš je dodao tri gola.

Na ljestvici vodi Flensburg sa osam bodova, Tatabanya ima četiri, a Sesvete i Karvina po dva boda.

U idućem kolu, 19. studenog Sesvete će ugostiti Flensburg.

