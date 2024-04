Igrači Nexea još jednom su kiksali u ''Ligi za prvaka'' rukometne Premijer lige. Poreč je na teškom gostovanju odličnim drugim poluvremenom izvukao remi 28-28 (13-10).

Našičani su na startu drugog dijela brzo otišli na +5, ali gosti se nisu predali i odličnom su seriju natjerali Nexe na brojne pogreške, a na kraju su i domaćini morali ''čupati'' bodove na domaćem terenu.

Posljednji napad imali su Gromovi, ali je udarac Luke Moslavca odsjeo na vratnici i tada je krenulo veliko slavlje momčadi Poreča.

Ovim rezultatom otvorila se velika prilika Sesvetama koje do kraja sezone ovise same o sebi. Ostvare li tri od tri pobjede, a Nexe izgubi kod Zagreba, Sesvete će na kraju sezone postati ''broj 2'' hrvatskog rukometa. Bila bi to prava senzacija...

