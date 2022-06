Očekivali smo nešto laganiji tempo na posljednjem treningu sezone. A, dočekala nas je žestoka bitka, potrgane majice i jaki dueli, baš kao da sutra ne postoji i da dečki ne idu na zasluženi odmor. MRK Sesvete u četvrtak navečer odigrali su utakmicu s drugim sastavom kluba u svojoj dvorani u Novom Jelkovcu, za koji igraju igrači 2004. godište i mlađi, a u kojoj je sve frcalo...

Uspješan rukometni inkubator na Istoku Zagreba

"Bravo Mara, odličan pokušaj Joža", vrištao je trener mladih nada kluba, od kojih su neki već sad predodređeni za buduće nositelje seniorske momčadi.

Ni visoke temperature izvan dvorane nisu spriječile rukometaše Sesveta da pokažu što znaju svim onima koji su došli popratiti završni trening, a nakon toga da se i opuste na prigodnom domjenku. Jer, dečki su malo opuštenosti i zabave i više nego zaslužili. Iza njih je sezona u kojoj su ostvarili planirano...

Postoji, naime, vjerovanje, smatra se barem kako sesvetski rukometaši treniraju duplo više nego ostali klubovi u Hrvatskoj, a upravo je to ovaj poluamaterski rukometni klub dovelo do najvećeg iskoraka u povijesti, treće pozicije u prvenstvu Hrvatske (Liga za prvaka) na kraju sezone, iza vječnog prvaka PPD Zagreb i Nexea, klubova s puno jačom platežnom moći i puno širim rosterom o mogućnostima, naposljetku...

MRK Sesvete zdrava je i uspješna priča hrvatskog rukometa o klubu koji zdravo razvija igrače i koja dokazuje kako krv, znoj i suze dovode do olimpa, do rezultata...

Klub ima četiri juniorska reprezentativca, dva kadetska. Najveći broj reprezentativaca što se tiče i mnogih drugih sportova dolaze iz Sesveta, u mlađim selekcijama.

MRK Sesvete u situaciji su kad mogu i Zagrebu i Nexeu pomrsiti račune, odnosno uhvatiti ih na krivoj nozi, kad nakon euro utakmica možda i nisu toliko raspoloženi, svježi... "Da, lijepo je raniti medvjeda, slatko", slažu se i u MRK Sesvete...

Naporno se trenira

"Da, puno se u MRK Sesvete radi, treniramo ozbiljno i zato je u klubu nama pomoćnik i asistent Brane Šola koji je zadužen kondicijski dio. Imamo trenera golmana Mirka Zorka, sina od proslavljenog Zdenka Zorka. Radi se o čovjeku koji je dugo vremena bio uz reprezentaciju, trener golmana, kao i sam odličan golman u bivšoj Jugoslaviji. Fizoterapeut nam je Katarina Medved i imamo tehnika Dalibora Škrleca koji je, u biti, kartica za sve, ali specijalist posebno za tehničke stvari. Naravno, u vrhu svega toga je Josip Ćurković Ćos, predsjednik kluba i najveći motor MRK Sesvete od početka. On je najzaslužniji za ovaj čitav projekt MRK Sesvete", kazao nam je u uvodu razgovora trener prve momčadi, poznati rukometni stručnjak Silvio Ivandija, s kojim smo sjeli kako bi porazgovarali o klubu koji, unatoč skromnim financijskim mogućnostima, radi odličan posao i polučuje sjajne rezultat...

"Istina, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec rastemo i Ćosov entuzijazam najviše je tome pridonio. Znači, ima tu još nekih ljudi koji su uz njega. Ono što nas posebno nekako ističe, a čime se mi posebno ponosimo u klubu, je upravo taj rad, želja i volja za treniranjem, napredovanjem... U planu nam je u pripremnom periodu van sezone u planu čak da idemo na Kupres na pripreme. Preko tjedna treniramo 4 puta prije podne i svaki dan popodne. Doslovce, imamo devet treninga plus utakmica. To je jedan ritam koji ne zaostaje puno niti sa Zagrebom, niti za Nexeom, što se tiče trenažnog procesa".

Namučili Zagreb, dobili Nexe doma, opet!

Vidjelo se to najbolje u utakmicama protiv navedenih klubova. S PPD Zagrebom su 50 minuta krajem travnja igrali egal (domaćini nošeni odličnom publikom na odmor otišli s +2 (17:15)., a Nexe su prije toga svladali u svojoj dvorani u 3. kolu Lige za prvaka (30-28). To se, inače, Našićanima u Sesvetama dogodilo već drugi put. No ova je pobjeda bila još veća, jer nakon što su Sesvećane lani podcijenili, ovaj su put došli iznimno motivirani, no Sesvećani su ih nadigrali u svim elementima rukometa.

"Zasluga je i ta što je predsjednik omogućio da imamo u rosteru 16-17 igrača, pa možemo izvući cijelu sezonu. Sad imamo mogućnost adekvatnih zamjena. Nismo u platežnom razredu kao Zagreb i Nexe, ali pokušavamo razvojni klub držati na jednom dobrom nivou, da se igrači ovdje profiliraju, pa da budu neki rukometaši spremni za neki jači klub ili odlazak u Europu. Prošle godine otišao je iz kluba u PPD Zagreb Karlo Sirotić, jednog igraća smo izbacili u PPD Zagreb. Ove godine nas napuštaju tri igrača. Krešimir Krešić koji će najvjerojatnije karijeru nastaviti u Sloveniji".

Silvio Ivandija posebno je govorio o svojim igračima, s kojima se ponosi, kao i onima s kojima je surađivao uspješno...

"Odlazi nam lijevo krilo Leo Strbat i Danijel Papić, koji se vraća doma u Split. No, kroz sezonu smo adekvatno reagirali i tražili smo adekvatne zamjene. Naravno, naše zamjene su igrači iz Prve B lige. Ipak mi nismo u mogućnosti dovlačiti kao Zagreb i Nexe iz drugih država i krajeva, imati previše igrača kojima onda moraš plaćati stan i hranu. U tom dijelu gledamo da imamo iz svojeg okruženja igrače. To smo valjda prvi put ove sezone. Znači, popunili smo prvu momčad iz svog kadra, iz naše druge momčadi u prvu momčad priključujemo vanjskog igrača Aleksandra Čaprića, lijevo krilo Frana Zovaka. Uključuje se i Nikola Kahlina kao treći vratar, te smo vratili dva igrača sa posudbe, Nikolu i Jakova Jelavića, dva brata koji su godinu dana u Maksimir Pasteli".

Znači, bitno za naglasiti da je klub prvi put vratio igrače koje je poslao u drugi klub, kako bi se razvijali, a plan kluba u budućnosti je da se kroz drugu momčad profiliraju igrači. Silvio Ivandija nam, nadalje, govori kako svake pripreme struka kluba uključi mlade igrače u trenažni proces. "Tako radimo i ljeti i zimi", rekao nam je Ivandija.

Profiliranje mladih igrača za prvu momčad plan je za budućnost

"Plan u budućnosti nam je raditi profiliranje mladih igrača za prvu momčad i kasnije za još veće i bolje klubove. Znači, radit ćemo na igračima iz naše škole rukometa koja se razvila do te faze da imamo 300 djece. Upravo iz te baze nam dolaze novi igrači. Imamo i jednog momka koji je vrlo perspektivan, Josipa Tomića, 2006. godište, za kojeg očekujemo da će kroz godinu, godinu i pol, biti također jedan od stožernih igrača. Imamo viziju, imamo plan. Nadamo se da je to dobar put".

No, za nešto više od toga nema novca. Šteta je da se klub, koji raste iz dana u dan, još više rezultatski ne digne (govorimo o seniorima), ne probije plafon. Utopija ili ne?

"Sigurno da postoji šansa, ali bitno je da tu šansu prepoznaju ljudi koji u klub mogu donijeti više sredstava i da se klub digne na jedan viši nivo. Znači, da mi možemo širiti bazu i praviti klub koji može parirati Nexeu, bez obzira što smo ih mi i ove sezone u Ligi za prvaka dobili doma. Pobijedili smo ih i prošle u Ligi za prvaka. To su izuzetni uspjesi za ove mlade rukometaši. I sad ako bi takvu jednu stvar prepoznali ljudi u istočnom dijelu Zagreba, Sesvete i taj dio, koji je ekonomski dosta moćan, ako bi prepoznali pravi projekt, a mi nudimo baš to, mislim da bi prihvatio predsjednik kluba koji bi nas dignuo na još viši nivo, da još više rastemo, a u krajnjoj liniji da dođemo do toga da budemo i drugi jednog dana".

Nema kašnjenja plaća

U MRK Sesvete mogu se pohvaliti kako 7 godina nije bilo kašnjenja plaća. niti dana u niti jednom dijelu. Sve je organizirano na savršen način u nekim njihovim okvirima. No, to MRK Sesvete može raditi, jer niti u drugim klubovima u Hrvatskoj, osim Zagreba i Nexea, nije puno bolja situacija.

"Možemo platiti, primjerice, dva igrača da nas povuku, ali to nije dovoljno za veći iskorak o kojem sad razgovaramo. U klub sam došao prije dvije i pol sezone. Preuzeo sam klub na zadnjem mjestu, a kad sam došao iz Dubrovnika na Dominikovićevo mjesto, prije korone smo se uspjeli dignuti odmah na drugo mjesto u Ligi za opstanak. U drugoj mojoj sezoni, prvoj pravoj smo došli do četvrtog mjesta i završnice Kupa. I ovu sezonu smo ostvarili najbolji rezultat i u polufinalu smo Kupa igrali. Ima ambiciju, ali prije svega je kod nas trenera bitno raditi u sređenom klubu, bitno je to zadovoljstvo. Gdje imaš povjerenje sviju, od Uprave do igrača. MRK Sesvete odličan je klub za razvoj mladih igrača, za primjerice studente, pogotovo za njih", navodi nam Silvio Ivandija i dodaje:

"Za takve igrače koji se razvijaju ovo je odličan klub i to prepoznaju i drugi u Hrvatskoj. Ne mogu svi igrati u Zagrebu, Gorici ili Dubravi, stoga i mi imamo mogućnosti dovesti kvalitetnog igrača. Nije to čisti profesionalizam poput Zagreba i Nexea, njima su svi igrači profesionalci, a mi imamo dva rukometaša koja rade. Darko Krntelj, koji nam je prvo desno krilo, odličan igrač. Prošlu sezonu bio nam je najbolji igrač. On radi i igra. Imamo Mislava Šukera koji radi i igra isto tako. Znači, obrambeni i napadački važni nama igrači. Više od toga ne smijemo si dozvoliti. Također, imamo sedam-osam rukometaša u prvoj momčadi koji su studenti", priča nam Silvio Ivandija i nastavlja:

"Nažalost, ostali smo bez Danijela Musića, koji je ozlijedio ligamente, a bio je vrlo potentan lijevi vanjski za ovu sezonu. Opravit će se do Nove godine, pa će nas pojačati u nastavku naredne sezone. Filip Perić izuzetno brani, sve je bolji. Tu je i Nikola Finek na lijevom krilu, uz spomenutog Krntelja na desnom. To su nam rukometaši koji će sljedeće sezone biti i nositelji igre. Tu je onda i Ivan Dumenčić, naš najiskusniji igrač, srednji vanjski koji tu momčad stvarno vodi, drži pod kontrolom, razigrava. Davor Gavrić je s njim u paru na sredini i na lijevom vanjskom, igrač koji je možda i najviše napredovao, a dolazi iz naše škole rukometa, iz druge momčadi i sad je jedan od najboljih naših igrača".

'Treća pozicija u Ligi za prvaka bila je naša želja'

Svatko u MRK Sesvete zna što radi. Sve ovo što im se događa, nije slučajno...

"Na kraju prošle sezone iz Dugog Sela smo uzeli Patrika Hršaka i Zlatka Raužana, koji su juniorski reprezentativci, zajedno uz Davida Štrkovića. Oni su sad pozvani na okupljanju juniorske reprezentacije. Imamo potentne igrače, sad samo želimo, tražimo njihov razvoj. Mario Zakić nam je došao umjesto Krešimira Krešića na desnog vanjskog. Jakov Jelovčić je sad isto tu. I na liniji su uz Raužana tu još Mislav Šuker, spomenuti naš radnik u prvoj momčadi i brat od Jelovčića, Nikola. Josip Topić nam je na desnom krilu. To je momčad za sljedeću sezonu".

Grad Zagreb jedan je od glavnih sponzora kluba u vidu nekog tko im daje neke novce. No, prihodi koje klub dobije na godišnjoj razini od grada je premal za konkurenciju jednom Zagrebu i Nexeu, minimalna su sredstva za neko samofunkcioniranje. Nešto sredstava klub dobiva iz svoje škole rukometa, a što se tiče samih sponzora, u to je najbolje uključen predsjednik kluba.

No, naravno da MRK Sesvete nema jake i brojne sponzore poput PPD Zagreb ili kao što je Nexe Grupa u Našicama. Stoga, sigurno je da bi jedan takav moćan sponzor sigurno klubu promijenio krvnu sliku i dobio bi još veću ambiciju. No, Josip Ćurković Ćos sjajji. Sjeo je ispred nas za stol sav nasmiješen, ozarenog lica, sretan... Baš onako - zadovoljan!

"Treća pozicija u Ligi za prvaka bila je naša želja, da budemo iza Zagreba i Nexea, visoko budžetnih momčadi. Nama je primarno razvoj mladih igrača i naša škola rukometa. To nam je primarno, kao i to što su nam sve tri selekcije mlađe bile na završnicama državnih prvenstava s dobrim uspjesima. Dakle, mlađi kadeti, kadeti i mlađa selekcija U-13, sad U-14. Ne trebamo gledati više od onoga što mi možemo, previše, najbitnije da smo mi tu. Dokazali smo da znamo što je potrebno za razvoj kluba. Jako bitno je da imamo mlade selekcije iz kojih se crpi snaga za seniore. Nakon korone smo uspjeli dovesti veliki broj klinaca, a prije korone nismo imali niti jednog polaznika u školu rukometa. Klub trenira u 11 sportskih dvorana, to je raritet u Hrvatskoj. U četiri velike i osam školskih dvorana. Znači, selekcije treniraju u velikim, ozbiljnim dvoranama u večernjim terminima. Educiramo i trenere i dugogodišnji rad je doveo do ovoga. Sad je postavljen standard, kriterij koji je primarno zadržati. I onda lagano razmišljati o ovome što ste vi rekli, još većem iskoraku. Tražimo trenutak, ali bez dodatnog novca, bez toga da nas se prepozna, ne možemo napraviti iskorak u Europi", objašnjava nam predsjednik Josip Ćurković Ćos i dodaje:

'Treba bar 3 milijuna kuna da klub normalno funkcionira, a mi dobivamo od Zagreba 860 tisuća. Najveći dio financija dobivamo od škole rukometa'

"Općenito je ulaganje u Hrvatskoj u sport jako malo i slabo. U kulturu se u Hrvatskoj, primjerice, sad ulaže sedam puta više nego u sport, a nekad je taj omjer bio 1-1. Sport je perjanica, promotor i ambasador Hrvatske u svijetu, a na najnižim je granama u Hrvatskoj. Da klub normalno funkcionira na godišnjoj razini, da bude konkurentan još više nego sad mi, treba bar 3 milijuna kuna. Mi od grada Zagreba dobivamo 860 tisuća kuna. Malo više od 30% ukupnih sredstava dobivamo od Grada, a sve ostalo putem naše škole rukometa, sponzora i prijatelja. Hvala Bogu da i ja mogu pomoći, jer volim rukomet i sport.

Duma: 'Ostvarili smo ciljeve'

Ivan Dumenčić Duma, vođa i motor momčadi, nadovezuje se na svog predsjednika. Mladić koji je donosio u ovoj sezoni, sad već minuloj prevagu, predvodio mlade igrače, koji je veliki profesionalac i predan svom poslu, kazao je:

"Ma da, kako nećemo biti zadovoljni sa sezonom. Odlična je bila, ostvarili smo sve ciljeve i napravili maksimum koji u datom trenutku smo i mogli napraviti. Znači, igrali smo polufinale Kupa, izašli smo u Europi, igrali protiv fantastičnog suparnika. Opet smo afirmirali neke mlade igrače. Ovo sve što se događa, dok ne dođe neki Šeik u klub da se malo našalim, ovo je prirodni proces. Klub raste iz godine u godinu i to je najbitnije, to nas veseli. Ovi dečki koji su danas igrali protiv nas, svi žele doći u prvu momčad, a ovi što su u prvoj nisu puno stariji od njih, a 'ne daju' im da dođu, pod navodnicima ovo ne daju".