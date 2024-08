Reakcije na poraz Hrvatske: 'Tužno na što je naš rukomet spao… Kad je borba za zadnje mjesto?'

Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je u posljednoj utakmici igranja po skupinama od Španjolske 31-32 (15-20). Izabranici Dagura Sigurdssona čitav susret su lovili rezultatski priključak, ali preokret se nije dogodio te je Hrvatska tako s dvije pobjede i tri poraza zaključila nastup na Olimpijskim igrama.

Na objavi HRS-a o porazu Hrvatske, navijači u komentarima nisu štedjeli igrače…

"Tužno na sto je naš rukomet spao… Mislim da sad smo svi najbolje mogli vidjet da nije do trenera nego do igrača i njihovih glava. Definitivno treba neku čistku napraviti, reći cao hvala i okrenut se dečkima koji bi dali sve od sebe da brane naše boje. Nekad smo razmišljali koja medalja će bit osvojena, a sad se samo nadamo prolasku skupine i to ne ostvarimo… jako jako loše."

"Mihić došao da se s Donnom slika, žao mi je samo Kuzme, Cindrića, Duvnjaka i Martinovića. Načinoviću se isto lijepo zahvaliti i pa pa."

"Kad je borba za zadnje i predzadnje mjesto?"

"Dagura nikao smijeniti, on tu na kraju krajeva nije ni doveden da napravi nešto na OI nego da pripremi reprezentaciju za SP, a i nije on kriv sto ovi naši tudumi ne znaju zabiti 1 na 1 situaciji!"

