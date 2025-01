NIJE ZA ONE SLABIJEG SRCA / Može li luđe? Prisjetite se čuda hrvatskih rukometaša za polufinale Svjetskog prvenstva

Može li luđe? Hrvatska je sinoć još jednom pokazala karakter, slomila je Mađarsku i poručila im doviđenja. U ključnom trenutku, u posljednjoj sekundi 31:30 za povijest. Sve je izgledalo kao gotovo nemoguća misija pet minuta prije. No, sve je moguće. A kako su to uspjeli? Još jednom vas vodimo kroz infarktnu završnicu. Naravno, nije za one slabijeg srca.