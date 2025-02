Sjećate li se ovog sramotnog poteza Gidsela? Takvo što Duvnjak nije zaslužio

Hrvatska rukometna reprezentacija u nedjelju od 18.00 igra finale rukometnog SP-a protiv moćne Danske. Danci gaze sve pred sobom, a posebno briljira danska zvijezda Mathias Gidsel koji ima nevjerojatnu statistiku od 64 gola i 41 asistencijom.

Klasa Gidsela je neupitna, trenutno je jedan od najboljih u rukometu, no dok u njegovoj igri gotovo ništa ne nedostaje ne bi se isto moglo reći i za sportsko ponašanje. Barem ako je suditi po incidentu od prije dvije godine kada je pokazao veliko nepoštovanje prema legendi svjetskoga rukometa, Domagoju Duvnjaku.

Podsjećamo na SP-u 2023. Hrvatska se morala 'vaditi' protiv Danske kako bi prošla u završnicu prvenstva. Danci su na kraju slavili 27-25, a spomenuti incident dogodio se u 12. minuti igre. Danci su imali napad, a Dule je čuvao Gidsela.

Kad je Danac pokušao proći Duvnjak je malo grublje startao na Gidsela koji je odmah pao kao pokošen. Bio je to grub prekršaj, no rukomet je vidio i gore startove, a Gidselovo valjanje po podu bilo je i malo pretjerano. No Duvnjak se odmah osjećao jako loše zbog svojeg nespretnog starta i odmah se ispričavao Dancu i pokušavao dobiti od njega oprost. No Gidsel je digao nos i ignorirao Duvnjaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatski kapetan pokušavao mu je dati ruku, ali Danac je to hladno odbio. Gidsel je tada imao svega 23 godine pa možda možemo sve to pripisati onoj mladost ludost krilatici i nadamo se da je dvije godine kasnije barem malo sazrio jer ovakvo ponašanje prema legendi kao što je Duvnjak je za svaku osudu.