Hrvatska 'dobila' novo desno krilo: Reprezentacija poklonila premijeru poseban dar

Brončani hrvatski rukometaši danas su točno u podne stigli na primanje kod predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, koji im je osobno čestitao na velikom uspjehu ostvarenome na Europskom prvenstvu.

Hrvatska rukometna reprezentacija u nedjelju je u Danskoj osvojila brončanu medalju, a u Zagreb je stigla u ponedjeljak oko tri sata ujutro, sletjevši u Zračnu luku Franjo Tuđman. Nekoliko sati kasnije, u Banskim dvorima dočekao ih je premijer Plenković, koji je tom prilikom primio i poseban poklon reprezentativni dres s brojem 6 Marija Šoštarića koji mu je uručio Dagur Sigurdsson, kao simbol zahvalnosti i uspješne suradnje.

Doček hrvatskih rukometaša s Trga bana Josipa Jelačića gledatelji će moći pratiti uživo na RTL Televiziji od 16.30 sati.

Ipak, glavna tema dana ostaje doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića. Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac ranije je za RTL Danas izjavio kako je Savez bio upoznat s odlukom Skupštine Grada Zagreba kojom je zabranjen nastup Marka Perkovića Thompsona. Budući da su igrači, stručni stožer i Savez izrazili želju da upravo on nastupi na dočeku, prvotno je objavljeno kako se organizirani doček otkazuje.

No, uslijedio je preokret. Nešto iza 10 sati Vlada Republike Hrvatske poručila je da preuzima potpunu organizaciju dočeka, koji će se ipak održati večeras u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića. Thompsonov menadžment potvrdio je za RTL da će Marko Perković Thompson nastupiti na dočeku.

