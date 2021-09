Rukometaši PPD Zagreba plasirali su se u finale završnog turnira regionalne SEHA lige u Zadru, oni su u polufinalu svladali bjeloruski Meškov iz Bresta sa 38-37 nakon izvođenja sedmeraca. Rezultat nakon 60 minuta bio je 32:32.

Najefikasniji u sastavu PPD Zagreba bili su Filip Vistrop i Ivan Čupić sa po osam golova s tim da je Čupić sve svoje golove postigao iz sedmeraca, dok je Mikita Vailupov postigao sedam pogodaka za Meškov.

Iako su u četvrtfinalu ranije ovoga tjedna izgubili od Vardara, igrači hrvatskog prvaka ipak su dobili priliku nastupiti na završnom turniru u Zadru zbog zaraze koronavirusom u makedonskom sastavu, a tu su priliku i iskoristili.

Napeto do samog kraja

Tijekom prvog poluvremena niti jedna momčad nije ostvarila više od dva pogotka prednosti, većim dijelom vodstvo je bilo na strani Meškova, ali Zagreb je uspio zadržati priključak. U drugom poluvremenu Zagreb je serijom 4-1 poveo sa 19:17, Meškov je uzvratio svojom serijom 5-2, da bi tada u 43. minuti trener Zagreba Ivica Obrvan na vrata poslao Dinu Slavića. Ovaj je obranio prva tri udarca igrača momčadi iz Bjelorusije, a Zagreb je to iskoristio da se serijom 5-0 odvoji na 26:22.

Zagreb je održavao prednost od dva do tri pogotka prednosti sve do tri minute prije kraja kada je neopreznom igrom u napadu izgubio dvije lopte što je Meškov iskoristio i pogocima Vailupova iz protunapada stigao do poravnanja na 31:31 minutu i 15 sekundi prije kraja.

Uslijedio je dug napad Zagreba prošaran brojim prekršajima igrača Bresta, a nakon deveterca 11 sekundi prije kraja na šut se digao Sandro Obranović i pogodio donji desni kut suparničkog gola. Nakon minute odmora Meškov je imao samo sedam sekundi za realizaciju, no umjesto čvrstog ulaska u igrača igrači Zagreba su bili pasivni u obrani i dopustili Santalovu da s više od 10 metara pogodi za 32:32.

Rulet sedmeraca

U drami sedmeraca nakon prvih pet serija i dalje je bilo izjednačeno, po četiri igrača oba sastava su bila precizna, pa se nastavilo s izvođenjem po jednog sedmerca. U sedmoj seriji Slavić je obranio udarac Malusa, a zatim je Čupić sigurnim udarcem odveo PPD Zagreb u nedjeljni finale.

Suparnik Zagreba u finalu bit će bolji iz ogleda mađarskog Veszprema i ukrajinskog Motora iz Zaporožja.