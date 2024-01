KAOTIČNA ZAVRŠNICA / Pogledajte posljednju minutu i treći remi Austrije na ovom Euru, baš su jako pogriješili

Njemačka i Austrija su u posljednjem dvoboju dana drugog kola drugog kruga naše skupine na Europskom prvenstvu odigrali 22-22. Austrijanci mogu žaliti jer su 12 minuta prije kraja imali velikih plus pet (21:16), no u posljednjih 10 minuta nisu zabili gol, pa su Nijemci izvukli bod. Domaćin Eura imao je priliku i za pobjedu, no udarac s devet metara u posljednjoj sekundi otišao je preko gola. Austrija je pozvala time-out prije svog posljednjeg napada i bacila loptu na tribine.