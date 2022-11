BAŠ SU KRALJICE ŠOKA / Pogledajte totalni kaos u posljednjoj minuti okršaja Hrvatske i Švicarske kao i pogodak u posljednjoj sekundi

Hrvatske rukometašice su izborile nastup u drugom krugu Europskog prvenstva odigravši u ljubljanskoj Areni Stožice protiv Švicarske 26-26 (14-12) u utakmici posljednjeg, 3. kola u skupini A. Ne pobijedi li Mađarska Norvešku u dvoboju koji je na rasporedu od 20.30 sati, Hrvatska će u drugi krug prenijeti dva boda. Tena Japundža je postigla šest pogodaka, Katarina Pavlović je pet puta pogodila mrežu, uz stopostotnu realizaciju, a četiri gola djelo su Stele Posavec. Ivana Kapitanović je imala šest, a Tea Pijević pet obrana. Mia Emmenegger je sa sedam golova bila najbolji strijelac utakmice. Hrvatske rukometašice su u dvoboj protiv Švicarki krenule rezerviranije nego što je to bilo dva dana prije protiv Mađarske. Obrana je bila poroznija, što su švicarske rukometašice koristile u prvih desetak minuta i realizirale gotovo sve napade. No, hrvatski napadi su bili efikasni pa su Kristina Prkačin i Tena Japundža sa po dva pogotka držale priključak. Kad im se u ulozi realizatorice priključila i Stela Posavec, a bolja obrana omogućila Tei Pijević da počne zaustavljati šuteve Švicarki, hrvatske rukometašice su u 14. minuti prvi put došle do dva pogotka prednosti (7-5). Švicarska je u tom razdoblju više od šest minuta ostala bez realizacije. Veću prednost u prvom poluvremenu izabranice Nenada Šoštarića nisu uspjele ostvariti. Kad bi se za to i ukazala prilika, Hrvatsku su "presjekla" isključenja Ane Debelić i Kristine Prkačin, što je omogućilo švicarskoj reprezentaciji da zadrži priključak. U 22. minuti Emmenegger je s desnog krila drugim od svoja tri pogotka izjednačila na 10-10, da bi golovima Paule Posavec i Katarine Pavlović iz sedmerca Hrvatice ponovno otišle na +2 (12-10). Švicarke su odgovorile s dva pogotka u niz za 12-12, ali su Katarina Ježić i Tena Japundža donijele "kraljicama šoka" zalihu od dva pogotka (14-12) za drugih 30 minuta. Ljevoruka Japundža je odigrala možda i najbolje poluvrijeme za reprezentaciju, postigavši četiri pogotka iz pet pokušaja s desnog krila. Nakon pogotka Katarine Ježić u 32. minuti Hrvatska je prvi put došla do tri pogotka prednosti. U igri "gol za gol" hrvatske rukometašice su držale +3 do 36. minute, a onda je Sara Šenvald iz kontranapada, nakon sjajno bačene lopte vratarice Ivane Kapitanović, donijela Hrvatskoj četiri gola viška (18-14). Švicarski izbornik Martin Albertsen bio je prisiljen zatražiti minutu odmora koja je donijela rezultat, jer su njegove izabranice zaredale s dva gola i imale napad za smanjenje na samo pogodak zaostatka. No, Hrvatska se obranila te golima Stele Posavec i Tene Japundže ponovno došla do +4 (20-16). Šteta je što Japundža na 21-17 nije uspjela odvesti "kraljice šoka" prvi put na pet golova prednosti, jer je švicarski izbornik nakon toga odlučio napadati "7 na 6", ostavljajući nebranjena vrata. Takvom igrom Švicarke su prvo u 50. minuti smanjile zaostatak na dva pogotka (22-20), u 54. minuti prvi put izjednačile (23-23) nakon 12-12 u prvom poluvremenu, a u 55. minuti i povele (24-23). Hrvatsku obranu su s krila "bušile" sjajna Mia Emmenegger i Riner, a izvana Daphne Gautschi, dok je Manuela Bruetsch skinula dva "zicera". Dora Krsnik je pogodila za 24-24, ali i neoprezno zaradila isključenje iz kojeg su Švicarke s dva pogotka došle do 26-24 na manje od dvije minute prije kraja. U konfuznoj završnici Hrvatska je ipak uspjela izbjeći poraz golovima Andree Šimare i Katarine Pavlović, koja je uz puno sreće postigla pogodak za 26-26 dvije sekunde prije kraja. Nakon nepotpunog trećeg kola Hrvatska je s tri boda na drugom mjestu. Vodeća Norveška ima četiri boda i utakmicu manje, Mađarska je treća sa dva boda, a Švicarska je zadnja s jednim bodom, prvim koji su Švicarke osvojile na velikim natjecanjima.