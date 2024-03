Drago Vuković, proslavljeni hrvatski bivši rukometaš, olimpijski pobjednik iz Atene 2004. (sveukupno ima 7 medalja u dresu reprezentacije s velikih natjecanja, od toga zlato i broncu sa OI), poznaje novog hrvatskog izbornika, Islanđanina Dagura Sigurðssona, kao i Slovenca Aleša Pajoviča, izbornika Austrije.

U četvrtak od 20.15 u Hannoveru, tamošnjoj ZAG-Areni, naši će rukometaši započeti svoj lov na OI na olimpijskom kvalifikacijskom turniru. Prvu utakmicu Hrvatska igra protiv iznenađenja EP-a - Austrije.

Foto: Screenshot/RTL Foto: Screenshot/RTL

Drago Vuković najavio nam je susret, prokomentirao novog izbornika Dagura Sigurðssona kojeg osobno poznaje. Približio nam je njegov trenerski lik i djelo. Odgovorio na ključno pitanje: je li istina da kod njega nema nedodirljivih?

"Kako vidim čitavu situaciju? Znam da kad dođe novi trener, u ovom slučaju izbornik, kod igrača se stvori ponovni poriv za dokazivanje. Kod Dagura Sigurðssona sve opcije za pozicije su otvorene i svi će se trebati dokazati. Sa Sigurðssonom sam pričao dosta puta u karijeri. On me praktički i doveo u Berlin. Žao mi je što nisam radio s njim, jer sam imao godinu dana u bivšem klubu, a on je u tih godinu dana odlučio da će napustiti Berlin i preuzeti njemačku reprezentaciu", kazao nam je u uvodu Drago Vuković i nastavio:

"O njemu imam maksimalno pozitivno mišljenje. I kao treneru i općenito, kao čovjeku. U samoj priči sa Špoljarićem i Ninčevićem sam upoznat da je Dagur Sigurðsson TOP trener koji je ujedno i sjajan pedagog koji poznaje rukomet u detalje. Mislim da je Dagur Sigurðsson prava stvar za hrvatski rukomet."

Drago Vuković nam nadalje priča kako bi trebalo biti kod svakog trenera da nema nedodirljivih, a ne samo kod Dagura Sigurðssona, tj u ovom slučaju.

"Da, tako bi trebalo biti kod svakog trenera. Jer, ako trener ne može tako postupiti, odje*** si i doviđenja. Sjećam se u Berlinu kad sam igrao, pa to je bilo dokazivanje i borba na svakom treningu. Svatko se borio za poziciju. Gledajte, uvijek ima nedodirljivih. To je tako. Imaš igrača bez kojih reprezentacija ne može. To je klasika. Ali, ako taj igrač ne daje ono što treba, treba ga zamijeniti. Govorim za utakmicu, ne za popis ili nešto radikalnije."

Nije tu stao...

"Tako da, evo, pozvan je nazad i Jakov Gojun koji igra sjajno u Zagrebu, koji je ove sezone osvojio više bodova nego u posljednjih 7-8 godina sve skupa. Zaslužio je poziv."

U par dana Dagur Sigurðsson ne može promijeniti puno i trebat će mu vremena za nešto konkretnije, opipljivije. Bilo bi fantastično da se hrvatska muška rukometna reprezentacija kvalificira za Olimpijske igre u Parizu nadolazećeg ljeta.

"Tada bi imao 40-45 dana priprema i onda se nakon OI može vidjeti što se konkretno promijenilo u našoj igri. Od toga, što se tiče taktike, nećemo vidjeti puno u kvalifikacijama", tvrdi Drago Vuković, a jednu stvar posebno naglašava.

"Najbitnije da Dagur Sigurðsson igračima da slobodu, samopouzdanje koje je poljuljano zadnjih godina. Trebaju momci početi vjerovati više u sebe, a to realno dolazi s igrama u klubu. Jer, ako igraš dobro u klubu, onda ćeš u reprezentaciji biti dobar."

Drago izdvaja kako je bitno da Hrvatska na olimpijskom kvalifikacijskom turniru ide utakmicu po utakmicu...

"To je najbitnije. Ne gleda se na duge staze i nema tu šparanja. Mi već godinama govorimo umorni smo, umorni... mislim, meni je glupo da se odmaraju igrači sa 25 godina. Da ne igraju utakmice. Kad se sjetim onog vremena dok su, recimo, u Ateni Metličić i Vori bili sami na svojim pozicijama, pa nitko nije ni spominjao da su umorni, da ih treba zamijeniti. To je tako. Igraš svaki drugi dan i ti se u klubu kondicijski moraš pripremiti da dođeš spreman u reprezentaciju."

Jednu stvar posebno napominje pritom...

" Dagur Sigurðsson ili bilo koji drugi izbornik ne može nekog igrača, ma bilo koga, pripremiti kondicijski u ova tri dana priprema. Sam sebe, svatko, mora pripremiti u klubu. Ako imaš manje treninga, onda si sam napravi, organiziraj dodatne treninge da budeš u što boljoj kondiciji za napore koji te čekaju. Austrija je nezgodna, iako smo se mi na EP-u pomalo poljuljali, uljuljali nakon onog protiv Španjolaca. Nama je tada sve išlo. To je bio naš dan iz snova."

I za kraj, Drago Vuković nam govori:

"Mi smo poletjeli nakon Španjolaca. Sad mislim da nas Austrijanci ovog puta ne mogu iznenaditi. Uz sav respekt Pajoviču kojeg poznajem. Znam ga vrhunski, igrali smo tri godine skupa. Super momak. Naravno, imam respekt i prema Austriji. Pajović zna rukomet, radi super posao, ali ovog puta bi volio da ne odradi posao tako dobro".

Raspored olimpijskih kvalifikacija

14. ožujka

17:45 Njemačka - Alžir

20:15 HRVATSKA - Austrija

16. ožujka

14:30 Njemačka - HRVATSKA

17:00 Alžir - Austrija

17. ožujka

14:10 Austrija - Njemačka

16:45 HRVATSKA - Alžir