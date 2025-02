Karabatić posvetio objavu Duvnjaku: Evo što mu je napisao na hrvatskom jeziku

Domagoj Duvnjak okrunio je svoju karijeru srebrnom medaljom u posljednjem nastupu za Hrvatsku. Kapetan hrvatske reprezentacije vjerojatno nije mogao ni sanjati ovakav oproštaj, posebno nakon ozljede koju je zadobio već u drugom susretu turnira protiv Argentine.

No, zahvaljujući bržem oporavku, uspio je pružiti podršku svojim suigračima i, unatoč poteškoćama, odigrati nekoliko minuta na terenu, i to s jednim zdravim koljenom. Iako nije osvojio zlatnu medalju, rukometni svijet mu je odao poštovanje.

Danski rukometaši pokazali su mu veliku pažnju – gotovo su mu omogućili da zabije posljednji gol, a potom su mu, prije nego što su krenuli slaviti naslov svjetskog prvaka, prišli, zagrlili ga i čestitali na iznimnoj karijeri.

Mathias Gidsel nije štedio riječi hvale za Duvnjaka, a poruku mu je uputio i jedan od najvećih rukometnih asova, Nikola Karabatić. Ovaj francuski veličanstveni igrač započeo je poruku na hrvatskom jeziku, a završio na engleskom:

Foto: Instagram

„Svaka čast, legendo“, napisao je Karabatić, a potom dodao: „It was an honor to watch you give everything on the court in your last match for Croatia.“

