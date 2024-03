Rukometaši našičkog Nexea poraženi su na gostovanju kod švedskog Saevehofa s 34-28 (17-15), čime je hrvatski doprvak završio glavnu rundu natjecanja u Europskoj ligi završio na trećem mjestu i razigravat će protiv njemačkog Rhein-Neckar Loewena za plasman u četvrtfinale.

Luka Moslavac je s pet pogodaka predvodio strijelce Nexea, a po četiri gola postigli su Manuel Štrlek i Fahrudin Melić. Dominik Kuzmanović je imao sedam obrana, a Mihailo Radovanović četiri.

Najbolji igrač utakmice bio je srednji vanjski Saevehofa Oli Mittun koji je postigao 11 pogodaka, dok je Gustaf Wedberg završio sa šest golova. Sjajan je bio vratar Simon Moeller s 15 obrana.

Nexe je uoči zadnjeg kola grupne faze figurirao kao glavni kandidat za osvajanje prvog mjesta i izravan plasman u četvrtfinale, jer je našičkoj momčadi za ostvarenje tog cilja dovoljan bio i neodlučen ishod. No, za momčad pod vodstvom novog trenera Veselina Vujovića dogodio se najlošiji scenarij, poraz s više od dva gola razlike, čime je Saevehof preskočio Nexe na ljestvici i gurnuo ga na treću poziciju.

Našičani su bili bolji u početnih 14 minuta, što im je donijelo tri gola prednosti (9-6), ali je ostatak utakmice prošao u nadmoći domaće momčadi. Šveđani su do poluvremena došli do dva gola prednosti (17-15), koju su do 39. minute podigli na +5 (22-17). Hrvatski doprvak se do kraja utakmice više nije uspio primaknuti na manje od tri gola zaostatka.

Prvo mjesto u skupini je s osam bodova osvojio danski Skjern koji je u zadnjem kolu slavio s 29-24 na gostovanju u Velenju. Saevehof i Nexe su završili sa po sedam bodova, ali je švedska momčad osvojila drugo mjesto zbog boljeg učinka u međusobnim dvobojima. Gorenje je završilo natjecanje na zadnjem mjestu s dva boda.

Utakmice doigravanja za plasman u četvrtfinale Europske lige na rasporedu su 26. ožujka i 2. travnja. Nexe će u prvoj utakmici biti domaćin Rhein-Neckar Loewenu.

