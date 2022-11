Mladi rukometaš Čakovca Luka Ude Tkalčec postigao je nevjerojatnih 30 golova u pobjedi Čakovca nad križevačkom KTC-om u kategoriji U-17 Prve hrvatske rukometne lige Regije 5. Čakovec je slavio 44:14, a međimurski klub je na Facebooku napisao:

"Ne, ne radi se o košarci! Radi se o rukometu u kojem su takva postignuća rijetka."

Inače, Luka Ude Tkalčec je nećak hrvatskog olimpijskog gimnastičara Filipa Udea, godinama najboljeg sportaša Međimurja. Ujedno igra za seniorsku ekipu koju vodi bivši izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Vladimir Canjuga. Osim za U-17 ekipu, Luka nastupa i za seniore koji drže 5. mjesto 1. hrvatske rukometne lige Regije Sjever...

"Ma to je nevjerojatno, 30 golova, svaka čast", rekao je Canjuga za regionalni.com pa nastavio:

"Ipak su tu geni jer mu je Filip Ude ujak, no on meni od ove sezone igra za seniore i sigurno tih golova ne bi bilo da ne igra seniorski rukomet. No dečko je strašno talentiran. Kad malo očvrsne, bit će to novi Džomba ili Čupić", dodao je Canjuga o desnom krilu Čakovca, ujedno prvom strijelcu spomenute lige s 89 golova.