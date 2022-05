Najljepša rukometna priča ispričana je sinoć u Danskoj. Hrvatski rukometni klub Nexe izborio je plasman na Final Four Europske rukometne lige pobijedivši danskog Goga. Bila je to utakmica kakvu se ne viđa često i kakvu je svakako bilo neopisivo lijepo gledati uživo iz Danske, i to u potpunosti popunjenoj Areni.

Nexe i GOG su na kraju remizirali 37:37, ali je rukometni klub iz Našica u Dansku donio pet golova prednosti pa ovako i osigurao plasman na Final Four, koji će se najvjerojatnije održati u Hrvatskoj 28. i 29 svibnja, kako doznajemo iz pouzdanih izvora.

Emotivne scene Halila Jaganjca

Koliko ovaj korak u rukometnome svijetu znači najviše je pokazao hrvatski reprezentativac Halil Jaganjac koji se nakon utakmice od sreće rasplakao, a naše kamere uhvatile su ove dirljive scene.

"Rijetko kada puknem da sve izađe iz mene i iskipi, ali mislim da je to najbolji pokazatelj koliko mi ovo znači. Zadnja godina mi je ovdje u Našicama s ovim predivnim dečkima. Došao sam ovdje prije skoro četiri sezone i doveo me ovdje predivan čovjek Josip Ergović koji sve ovo drži i bez kojeg ovo ne bi bilo moguće. U ovom klubu sam dobio sve što jedan mladi igrač može poželjeti da se razvija i ovo je ja mislim jedan šećer na kraju. Iznimno mi je drago da smo ovo ostvarili, ovo je strašna stvar za Našice i za hrvatski rukomet", rekao nam je Jaganjac nakon utakmice.

Najveći uspjeh u klupskoj povijesti

Rukometaši Nexea su plasmanom na završni turnir EHF Europske lige ostvarili najveći uspjeh u klupskoj povijesti. Jaganjac nam kaže kako je ovo produkt cijeloga kluba.

"Ovo je definitivno najbolji rezultat kluba u povijesti. Sigurno je tako. Sreća prati hrabre i ja iskreno vjerujem u to. Napravili smo ono što smo htjeli, ono što smo sanjali i sigurno ćemo biti opasni i u budućim utakmicama", rekao nam je Jaganjac, koji je ujedno bio i najbolji igrač utakmice s 12 golova.

Penicilin za skandinavske ekipe

Našičani su odlično ušli u susret, u 15. minuti su prvi put imali i tri gola prednosti (8-11), a u 21. minuti i velikih plus četiri (13-17). GOG je bolje ušao u drugo poluvrijeme i u 35. minuti su danski rukometaši imali plus četiri (26-22) i napad za anuliranje zaostatka iz prvog susreta. No, Nexe je na danski nalet fantastično odgovorio serijom 6-0 okrenuvši rezultat u svoju korist (26-28), a na koncu je i završilo 37-37.

"Mi smo se stvarno pokazali kao neki penicilin za te skandinavske ekipe i nikako im ne ležimo. Opet smo pokazali da možemo igrati u gostima kod njih. Sada se čini daleko, ali ja nikada neću zaboraviti kvalifikacije za Europsku ligu gdje smo pobijedili Bjerringbro-Silkeborg, koja je ekipa slična ovoj. Mi smo i njih jedva pobijedili, vratili smo se iz deficita od pet golova u gostima i prošli smo dalje. Ovoga sada ničega ne bi bilo da to nismo ostvarili, radi se o kontinuiranim vrhunskim rezultatima koji su došli do ovoga", objasnio nam je Jaganjac pa dodao:

"Ovdje u Danskoj se sada nismo prepali, igrali smo njihovim ritmom, igrali smo brzo, zabili smo puno lakih golova, golmani su nam bili sjajni i obranili neke od najbitnijih lopti na utakmici. Svima skidam kapu i ovo je jedan zajednički rezultat."

'Nismo došli do ovdje samo da bi došli do ovdje'

Utakmica je odigrana u Areni u gradiću Gudme koji broji oko 900 stanovnika, a svako mjesto u dvorani bilo je ispunjeno.

"Gog je dosta poznat brend u Danskoj i mislim da to njihovi rezultati pokazuju jer su vodeća ekipa danskog prvenstva i baš zbog toga mislim da možemo biti još ponosniji. Atmosferu pamtiš cijeli život. Ovo je malena dvorana, ali je strašno akustična, puna do zadnjeg mjesta, navijači su blizu terenu, i to su sve stvari u kojima ja uživam. Predivna jedna večer, predivna priča i nešto što neću cijeli život zaboraviti."

Na pitanje koliko daleko može Nexe, Jaganjac je zaključio:

"Ja volim reći da nismo došli do ovdje samo da bi došli do ovdje. Trebamo pokazati zašto smo tu i da smo to zaslužili svojim radom, trudom, odricanjem cijelu sezonu i baciti se na glavu svaku utakmicu do kraja sezone, kao što smo to radili i do sada, a onda vjerujem da ni rezultat neće izostati i sigurno svima možemo zagorčati život."