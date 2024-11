Kaos u susjedstvu: Navijači protivnike nazivali ustašama, skandirali Srbiji, uskakali na teren...

Skandal na utakmici Lovćena i Berana u sedmom kolu Prve lige Crne Gore u rukometu, koju su obilježili brojni incidenti.

Navijači Berana su tijekom utakmice bacali predmete na teren, palili baklje. Skandirali Draži Mihajloviću, Kosovu i Metohiji, a protivničkim igračima vikali da su ustaše. Uskakali su i na teren s namjerom da se sukobe s igračima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tamošnji portal "Vijesti" javlja da je došlo i do sukoba rukometaša na terenu, no da je on na vrijeme zaustavljen.

Savez se nakon utakmice oglasio službenim priopćenjem:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Savez najoštrije osuđuje neprihvatljive, šovinističke povike i poruke s tribina upućene gostujućoj momčadi, koje su apsolutno neprimjerene ne samo u sportu, već i u društvu u cjelini", pisalo je, između ostaloga, u njemu.

Na društvenim mrežama pojavila se i snimka s utakmice, koja se širi regijom.

Utakmica je završena pobjedom Lovćena 26:22.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Udarni dani za Dinamo! U razmaku od par dana Borussia pa Hajduk: 'Dobit ćemo mi obadvije'

Tekst se nastavlja ispod oglasa