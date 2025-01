Branko Tamše, poznati slovenski stručnjak, analizirao je uvjerljivu pobjedu Hrvatske protiv Zelenortskih Otoka u srijedu u Areni Zagreb u prvoj utakmici drugog kruga Svjetskog rukometnog prvenstva. Izabranici Dagura Sigurdssona slavili su sa +20 golova razlike. Na kraju je završilo 44-24 za Hrvatsku.

U petak od 20.30 u Areni Zagreb slijedi sudbonosna utakmica protiv Islanda. Vrijeme je za rukomet počinje u 19.45, a utakmica Hrvatske i Islanda u 20.30 na glavnom kanalu RTL-a.

"Bilo je to protiv Zelenortskih Otoka lijepo, rastrčano, vratio se osmijeh na lice hrvatskim rukometašima i navijačima, ali sad slijedi ono pravo, najvažnija utakmica na SP-u, ona protiv Islanda", kazao nam je Branko Tamše.

Nastavio je pričati:

"Slažem se s Ivanom Ninčevićem koji je u intervjuu za Net.hr rekao kako je problem Hrvatske na ovom SP-u vanjski šut i kako to zabrinjava. Ako imaš šut izvana, onda otvaraš zonu kakva god bila, 6-0, 5-1. Island igra jako čvrstu obranu, peglaju u obrani, čvrsti su, pokretljivi i ono što je jako bitno, jako dobro čitaju suparnika, pokazalo se to protiv Slovenije. Šut izvana će biti jako bitan."

Tamše je naveo i sljedeće:

"Naglasio bih još neke stvari koje će biti presudne, odnosno jako, jako bitne u utakmici s Islandom, odnosno Slovenijom. Dakle, detalji će odlučivati, a oni su bitni. Znači, odbijene lopte koje su za mene kao trenera jako bitne, danas ih je protiv Zelenortskih Otoka bilo previše. Onda, vraćanje u obranu, jako jako bitna stvar i ono što sam vidio i primijetio igra dna na dva u obrani, sve te lopte, dodavanje na pivota, tu mora Hrvatska još bolje postupiti i još jače zatvoriti sva ta neka dodavanja na pivotmena. Normalno da se ne može sve obraniti, ta dodavanja, ali to su neke tri stvari koje su za mene vrlo bitne za utakmice koje slijede za Hrvatsku."

Ušao je u meritum stvari:

"Odbijene lopte, igra u sredini s pivotmenom, znači u obrani, onda tranzicija u obranu. Island koristi svaku grešku. I to je jedna od stvari koje su jako bitne - čuvati loptu i čuvati ju kao suho zlato u rukama, i ne praviti tehničke greške. Island je trasirao put ka pobjedi protiv Slovenije laganim golovima iz kontri, s igračem manje u obrani. Jako je dobro pokrivao prostor i uzeo 5-6 lopti i zabijao s igračem manje lagane golove. To su neke stvari koje naglašavam i to mora Hrvatska popraviti i odraditi na maksimumu ako želi dobiti Island. I još jedna stvar - moraju biti koncentrirani u šutu kao protiv Zelenortskih Otoka jer islandski golman Hallgrimsson stvarno je u životnoj formi. I jedna poruka igračima Hrvatske - samo nemojte poluvisoko šutirati."

Čitavu analizu Branka Tamšea za portal Net.hr pogledajte u priloženom videu gore.

