Mirza Džomba. Jednom riječju - velikan. Igrao je na poziciji desnog krila i bio je jedan od najboljih desnih krila na svijetu. Definitivno, jedan je od najboljih krila u hrvatskom rukometu ikad. U svojoj riznici medalja, Mirza Džomba, od osam osvojenih medalja, čak pet su zlata. Godine 2003. i 2004. bio je jedan od najbitnijih igrača u pohodu Line Červara na "mjesec", kako to Lino voli isticati kad objašnjava svoju rukometnu filozofiju - Ciljaj mjesec kako bi, u slučaju poraza, završio u zvijezdama.

Dotaknuo i mjesec i zvijezde

Mirza je dotaknuo i mjesec i zvijezde. Letio je Mirza, letio i poletio visoko u rukometne visine. Bio je jedan od omiljenih rukometaša zlatne generacije. Njegov smiješak i suhi list ušli su u naslijeđe, to su stvari za pamćenje. Danas Mirza ima 45. godina. U potpunosti je posvećem obitelji. Ali uvijek, u to budite sigurni - kad hrvatski rukometaši istrče na teren, njemu srce počne lupati brže, više, jače...

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Mirza Džomba letio je terenom.

"Hvala Bogu da su se ljudi, nakon posljednjih nekoliko godina neuspjeha, ponovno nabrijali na hrvatsku rukometnu reprezentaciju. To je najveći dobitak ovog EP-a. Vidim ja ljudi na cesti, svi komentiraju, optimistični su opet", kazat će Mirza Džomba koji je dobro. Zdravlje? Solidno. Imao je Mirza operaciju leđa prije 6 mjeseci. Došla mu je, kako nam objašnjava - 45.

"To su ostaci od rukometa. Ipak je došla 45., pa je malo počelo štekati, ali ovo drugo je sve dobro. Obitelj je dobro, a to je najbitnije", govori nam Mirza koji nam se javio jutros...

Kolektivna euforija u svijesti Hrvata

"Što se tiče euforije, one kolektivne, koja je nastala u Hrvatskoj nakon one veličanstvene predstave naše reprezentacije protiv jedne Španjolske, meni je to dizanje - spuštanje, veselje - razočaranje sad nakon Austrije... Ne bih ja to toliko uzeo za ozbiljno. Ako pogledamo, seciramo posljednjih nekoliko godina, hrvatska rukometna reprezentacija nije postizala tako bajne, velike rezultate, da bi svi tako poletjeli i lupili glavom od tlo. Dizali glave, spuštali ili padali u razočaranja nakon euforije. Mislim da, nakon svega što smo vidjeli na posljednja tri velika natjecanja, hajde EP u Mađarskoj je bila korona, moramo biti sretni što smo opet u igri, što razvaljujemo Španjolce, borimo se za prvo mjesto u grupi. Ništa se strašno protiv Austrije nije dogodilo, osim što smo malo izgubili na euforiji i samopouzdanju. Sigurno nas je malo poremetilo sve, imamo upitnike nad glavom koliko smo jaki. Moja nekakva procjena je da si Španjolska neće dopustiti da ne prođe grupu i da će sigurno dobiti Austriju u posljednjem kolu skupine B. Mi ćemo prenijeti ta dva boda".

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL Foto: Jurica Galoić/PIXSELL Igor Vori, Vlado Šola, Mirza Džomba i Denis Špoljarić - 18.12.2007., Zagreb -Dodjela priznanja sportašima Zagreba u KD Vatroslava Linskog.

Mirza nam je kazao kako nam je ovaj remi dobar pokazatelj gdje smo, što smo...

"S onim, možda je preteško reći zalaganjem, ali s onim načinom na koji smo igrali protiv Španjolske, tako nismo igrali protiv Austrije. Oni su dobra, solidna ekipa s dva ekstra igrača, ali ovo je drugo sve prosjek. Njihova igra ima glavu i rep, naletjeli smo na malo solidnijeg suparnika, žilavijeg i ušli smo u probleme. I najgore što nam se moglo dogoditi je ozljeda jednog Ivana Martinovića, jako bitnog igrača, po meni napadački među dva-tri najvažnija napadača Hrvatske. To ćemo sigurno osjetiti. Nema vremena za rezimiranje, neke velike priče i analize. Danas je dan odmora, priprema, sutra je Rumunjska. Idemo vratiti to malo izgubljeno samopouzdanje i dočekati drugi krug s dva boda. Mislim da će tako i biti na kraju".

Onih 93% šuta, realizacije protiv Furije, je nerealno...

"To sigurno. Uspoređivat tu utakmicu s daljnjim tijekom turnira je možda i nerealno. Jer, brojke, statistike, prvenstveno tu mislim na samo jednu obranu jednog Vargasa, a on je među TOP 5 posljednjih 10 godina u svijetu, to se dogodi jako rijetko. Idemo se vratiti u normalni kolosjek, u stvarnost."

'Svi su, osim desnih krila, dali 10% manje'

Što protiv Austrije nije bilo dobro?

"Realno, svatko osim možda desnih krila je dao 10% manje. I to je to. To je dovoljno. Svatko je uzeo jedan - dva šuta, malo slabija obrana. Bilyk nas je razvaljivao izvana. Nismo bili čvrsti i agresivni da možemo držati sredinu i to je to. Uvijek moramo igrati na gornjoj granici naših mogućnosti. Ratnički, na granici incidenta. Imamo pune dvorane i sigurno rezultat neće izostati. Realno, čitava ekipa je morala dati više. U drugom krugu svaka greška ovakvih priroda će nas koštati jako skupo, koštat će nas plasmana".

Izbornik Goran Perkovac snosi dio odgovornosti kao trener, kao što nosi dio zasluga za razbijanje doprvaka Europe...

"Naravno, to je u ovih 10%. I on je uključen u to. To je tako, ali Perkovcu je ovo 4-5 prava utakmica. Naravno da ima jasnu sliku koga ima u ekipi, kakvu ekipu ima. Na koji način ih treba dizati. Nije ništa alarmantno, problematično, ali moramo protiv Rumunjske vratiti samopouzdanje. Morat ćemo se jako dobro pripremiti za drugu fazu, jer evo - tamo se greške ne praštaju."

Mario Šoštarić je otkriće

Mario Šoštarić je otkriće. Trenutno je naš najbolji strijelac sa 14 golova na natjecanju...

"Svaka mu čast, igra u vrhunskom klubu, ali ovako doći u reprezentaciju i tako započeti turnir - nemam riječi. Kapa do poda. Čestitke i njemu i Glavašu. To nam je pozicija koja je u ove dvije utakmice radila savršeno. Bez ikakve greške", zaključio je Mirza Džomba.

