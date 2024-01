Hrvatska muška rukometna reprezentacija u nedjelju navečer, u 2. kola skupine B Europskog rukometnog prvenstva, remizirala je s Austrijom 28-28. U SAP Areni, pred više od 8000 vatrenih Hrvata, Perkovčevi jurišnici su propustili u posljednjem napadu, 30 sekundi prije kraja susreta, s igračem više zabiti pobjednički gol...

Mario Kelentrić dao nam je stručni komentar utakmice Hrvatske i Austrije.

"Nismo danas imali Martinovića niti Cindrića. Nismo imali Šipića. Imali smo dobra krila u prvom dijelu. Glavaš je bio dobar u drugom dijelu, ali od Mihića nismo dobili ništa. Ne znam zašto je izbornik forsirao to da ipak on igra cijelo poluvrijeme. Volim ga i cijenim, ali Jelinić je naše prvo krilo trenutno. Nismo imali Srnu kao protiv Španjolaca. Ponavljam - ovaj remi neće značiti ništa, Španjolci dobivaju Austrijance, mi Rumunje, a onda nas čeka u drugom krugu pakao. Nadam se polufinalu, ne treba ovo shvaćati kao katastrofu, tragediju".

Kele nam je u uvodu rekao:

"Martinoviću je otišlo rame, ali na sreću da mu je to desno rame, a ne lijevo - šutersko. Dobro smo otvorili utakmicu, imali 5-1 i u tim trenucima je trebalo malo stati na loptu. Imali smo par Cindrićevih i Srninih nerezonskih šuteva. Vratili smo Austrijance u utakmicu sami, a u prvih pet minuta smo ih praktički bili dobili. Ako Austrijanci dobiju Španjolce, u što ja sumljam, oni prenose bod, kao i mi. Moramo biti svjesni da je EP najteže rukometno natjecanje na svijetu. Austrijanci nemaju širinu, a danas se to pokazalo. Protiv Španjolske će im biti treći susret na turniru. Mislim da će Španjolci to dobiti, a onda se sve briše i mi idemo s dva boda dalje. Malo se resetiramo i to je to".

Pogledajte u priloženom videu gore što nam je Mario Kelentrić sve kazao, o čemu je pričao, koje je stvario detektirao i što je bilo dobro, a što nije danas u igri hrvatske muške rukometne reprezentacije.