Hrvatski rukometni reprezentativac Mateo Maraš od iduće sezone nosit će dres PSG-a. Desni vanjski s 30-ak nastupa za reprezentaciju dočekao je odličan transfer pred Svjetsko prvenstvo koje se održava i u Hrvatskoj. Mladi je Maraš potpisao za PSG na dvije godine, a za Net.hr je prokomentirao veliki transfer.

"Kada dođe takva prilika i takva ponuda od takvog klub treba biti sretan. Sve se nekako jako brzo izdogađalo, spontano. Ta priča traje malo duže. Čuo sam se s Thierryjem Omeyerom koji mi je predstavio i planove kluba i neke stvari koje su me oduševile. Mislim da je jednostavno privilegija biti u takvom velikanu kojeg vodi jedan sportski direktor kao što je Omeyer. On je tamo generalno sve, bog i batina", rekao nam je Mateo, a nas je zanimalo je li se već čuo s našim reprezentativcima koji su tamo igrali.

"Bili su tamo Kopljar, Gojun i Stepančić. Nisam se još čuo sa svima koji su igrali tamo. Svi smo naši i svi si pomažemo. Oni će mi sigurno moći pomoći s nekim insajderskim informacijama o klubu i svemu što klub okružuje. Ja sam znao da idem tamo, meni je ipak sada fokus prvenstvo, a ne klub tao da taj transfer u ovom trenutku nikako ne remeti moju koncentraciju na SP", rekao nam je Mateo. Naša reprezentacija još je na pripremama u Prelogu, a evo kako na dosadašnji tijek priprema gleda Maraš.

"Zasad sve ide jako dobro, trenira se dva puta dnevno, ali mislim da je ovaj teži dio priprema već prošao. Ujutro imamo rukomet i teretanu, a navečer opet rukomet, ali i video analize i sastanke. Dosta je raspored zgusnut, dosta ima obaveza i aktivnosti, ali uspijemo nači vremena za neki mini team building kada se družimo i opuštamo. Rukomet je u samom fokusu, ali kada imamo vremena za odmor dogovaramo i neke tajne interne znakove. Mislim da je sve to jako bitno za utakmice, a to može nekada i presuditi", otkrio nam je te spomenuo kojim se konkretno aktivnostima bave i tko je u njima najbolji.

"Sada je bio aktualan pikado pa se najviše to pratilo i igralo. Tu je još stolni nogomet i kvizovi. Moram reći da u kvizovima rasturaju pivoti i golmani, prije svega tu mislim na Špikić, Grahovac, Šušnja, Šimić, oni su pobijedili i prvom kvizu", kaže nam Mateo koji je debitirao pod izborničkom palicom Hrvoja Horvata.

"Jako sam zahvala tadašnjem izborniku Horvatu koji me prvi pozvao u reprezentaciju. Nakon toga je bio Perkovac, sada mi je treći izbornik Dagur. Mislim da su svi različiti i da je to sasvim okej. Ako već dolazi novi izbornik treba biti i neka promjena. Dagur Sigurdsson je jako smiren i staložen. Poznaje jako dobro balkanski mentalitet i jako dobro ga smiruje. Kod njega nema velikih padova i velikih uspona, sve gleda jako objektivno. To će biti jako bitno za prvenstvo, ne smije nas jedan poraz ili jedna pobjeda, upropastiti ili previše uzvisiti, a tako često zna biti kod nas i u našoj javnosti. Bilo bi dobro da atmosfera nekako postupno raste, a opet ako se desi neki poraz ne treba se cijela država okrenuti protiv nas", objašnjava nam novi igrač francuskog velikana. Inače, malo je poznato da je Maraš svoje prve rukometne korake napravio u splitskoj Akademiji Balić&Metličić, gdje je imao privilegiju učiti od legendarnog Petra Metličića, koji mu je postao i uzor.

"Privilegija je što sam taj početni period svoje karijere iskoristio u svom rodnom Splitu s ljudima koji su tada vodili klub. Bilo mi je puno lakše nego ovima danas. Zadnjih par godina je vrlo slab sluh za rukomet u gradu. Djeca i mladi su manje ambiciozni, Split je zapostavio rukomet, živimo na nekim bljeskovima i žao mi je radi toga. Jako malo momaka iz Splita je otišlo van, ali i to je dobro koliko se ulaže. Meni je bilo jako lijepo dolaziti u dvoranu u kojoj su ljudi koji imaju ambiciju pomoći ti i naučiti te nečemu, a to su sve bile legende hrvatskog rukometa: Ivano Balić, Petar Metličić, Dalibor Anušić, Ljubo Vukić, Venio Losert. Oni su ti istinski htjeli pomoći, bez ikakve 'patke' ili skrivenih namjera. Ti treninzi su više bili Olimpijske igre nego obični rukometni trening", jasno nam je objasnio Maraš, a nas je zanimalo koji savjete Pere Metličića najviše pamti.

"Pero mi je dao dosta savjeta, i dan danas se čujemo. Uvijek mi kaže: Samo grizi, idemo dalje! Ni on nikad nije odustajao i to mi je stalno ponavljao", kaže nam Maraš koji za skupinu u kojoj igra Hrvatska ima samo riječi opreza.

"Izuzetno jaka skupina iako to na prvu ne izgleda tako. Argentina igra kvalitetan rukomet, Bahrein izuzetno neugodan za prvu utakmicu. Agresivni su u obrani i igraju brz rukomet. Egipat je sam vrh svjetskog rukometa. Imaju taktički dobro postavljenog trenera i bit će vrlo neugodni", objasnio nam je Mateo koji je nakon uspješnog razdoblja u Splitu, karijeru nastavio u sjevernomakedonskom Eurofarm Pelisteru, gdje je stekao dragocjeno međunarodno iskustvo, a potom preselio u Mađarsku.

"Hrvatska ima najveću tradiciju od tih država i ti nas uspjesi nekako drže. Sjeverna Makedonija živi za rukomet i tamo je rukomet broj jedan, nedostaje im samo infrastruktura. Mađarska je prevazišla sve spomenute države, imaju bolju ligu, veća ulaganja i odličnu infrastrukturu s novim dvoranama. Posjećenost je jako dobra, rukomet se prati. Mađari su utjelovili sve ono što bi i mi trebali imati, nedostaju im samo medalje. Svi napreduju, tako trebamo i mi. Rukomet je to kod nas zaslužio i smatram da će ovo prvenstvo to opravdati", opet je jasan bio Maraš, a nas je za kraj zanimalo tko je za njega rukometni GOAT te u kojoj idealnoj sedmorki bi volio zaigrati.

"Balić, s njim i uz njega sam odrastao, a po meni je on i najveći svih vremena! Lijevo krilo će biti Ćavar, Balića ćemo na sredinu, Džomba desno krilo. Dule na lijevo beku. Pivot će biti Vori, a na gol ćemo staviti Venija Loserta", zaključio je Mateo Maraš. Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

