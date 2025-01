Hrvatski 'Slovenac' zna kako sa susjedima: 'Ovo je posebna utakmica za mene, a puna Arena će nas nositi'

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak će pred punom Arenom Zagreb odraditi protiv Slovenije zadnju generalnu probu prije početka Svjetskog rukometnoga prvenstva. Utakmicu Hrvatske i Slovenije uz Arene Zagreb možete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo od 20.10.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

Razgovarali smo stoga s bivšim igračem Slovenije, a danas vrlo važnom karikom hrvatske reprezentacije, Mariom Šoštarićem. Desni krilni igrač nosio je slovenski dres do 2020. jer je rođen tamo, no njegovo je srce uvijek kucalo za Hrvatsku i kockasti dres. Mario ima trenutno sezonu života gdje trpa golove za Szeged u Ligi prvaka te se nada kako će nastaviti formu i na prvenstvu. U razgovoru za Net.hr otkrio nam je svoja očekivanja i razne zabavne detalje iz svlačionice

U prvoj pripremnoj utakmici Hrvatska je u srijedu pobijedila Sjevernu Makedoniju 27-25, ali s puno muke posebno u prvome poluvremenu. Mario Šoštarić bio je jedan od igrača koji je bio posebno razočaran nakon te utakmice.

"Ne možemo biti zadovoljni s tom utakmicom koju smo odigrali. Znamo da ako se ovakva utakmica dogodi na prvenstvu to nas može skupo koštati. Ne smijemo si više dozvoliti ovako igrati bez energije, sporo u napadu. I ljudima koji su napunili Arenu u Varaždinu nije bilo ugodno gledati tu utakmicu. Nikako nismo mogli biti zadovoljni barem tim prvim poluvremenom gdje smo od prvog do zadnjeg bili stvarno pospani, bez energije i volje. Drugo smo poluvrijeme odigrali bolje. Bitno je da smo pobijedili tu utakmicu zbog samopouzdanja. Moramo još poraditi na nekim stvarima i spremiti bolje glavu kad krene prvenstvo da bude sve na maksimalnom fokusu", otkrio nam je na početku.

Mario je izjavom nakon utakmice spomenuo kako je Domagoj Duvnjak zagrmio u svlačionici na poluvremenu. Kapetan kao da je probudio momčad. Koliko Dule znači za reprezentaciju?

"A sigurno znači, njegove riječi imaju još dodatnu težinu i značenje. Kad on nešto kaže s takvim iskustvom koje ima u reprezentaciji, pogotovo u rukometu, a znamo svi kakvo ime je Domagoj Duvnjak u rukometu. Dotaknu te njegove riječi i on to radi da bi nas probudio jer zna da nemamo puno vremena i da ne bi bilo prekasno za vratiti se u igru", bio je pun hvale za kapetana.

Mario je rođen u Sloveniji pa je imao prava nastupa za Sloveniju u kojoj je igrao do 2020. godine. Uglavnom je tada bio zamjena Blazu Jancu, no otkad je u hrvatskoj reprezentaciji trpa na sve strane. Trenutno je najbolji strijelac Lige prvaka sa 72 pogotka. Zanimalo nas je hoće li Mario biti posebno motiviran protiv bivših kolega,

"Ja sam motiviran protiv svakog protivnika. Slovence možda još malo bolje poznajem od svih drugih. S puno tih dečki sam bio suigrač u klubovima ili reprezentacijama u mlađim selekcijama i ovo je sigurno nekakva posebna utakmica za mene. Vjerojatno ćemo se susresti u drugom krugu s njima i imamo u petak i pripremnu utakmicu s njima. Ne znam hoće li u njoj biti previše otkrivanja nekih stvari i taktike, nego čisto jedna utakmica da osjetimo Arenu Zagreb i da vidimo ne čemu smo. Oni imaju mladu ekipu, neki igrači su završili karijeru s reprezentacijom. Jako su brzi, bit će to jedna dobra utakmica i jedan dobar pokazatelj za nas gdje smo u ovome trenutku", rekao je Mario.

Protiv Slovenije, ali i na prvenstvu Hrvatska će igrati gotovo sve utakmice osim finala (daj Bože) u Areni Zagreb pred domaćom publikom. Za neke je sportaše to veliki pritisak dok je za druge to veliki vjetar u leđa.

"Osobno volim punu dvoranu. Ako se navija, to je meni prelijepo i budi još neku dodatnu energiju. Sigurno da osjećamo ili da imamo određeni pritisak jer je to Svjetsko prvenstvo. Igra se kod nas doma, ali ako to pretvorimo u pozitivnu stvar, mislim da bi publika mogla biti taj osmi igrač i najveća pomoć kad je najteže. Vjerujem da će to tako i biti u Areni Zagreb", rekao je hrvatski rukometaš.

Šoštarić nam je otkrio da vlada dobra atmosfera između reprezentativaca.

"Uvijek je dobra zezancija između nas. Klapa smo, dobra ekipa, družimo se puno. Svoje slobodno vrijeme provodimo jedan s drugim. Svi smo kao jedna velika obitelj, svi jedan uz drugog. Smijemo se, pijemo kavu u slobodno vrijeme, družimo se, šetamo i tako da je atmosfera je odlična."

Zanimalo nas je s kime si je Mario najbolji u svlačionici, a on je nas je oduševio odgovorom koji je otkrio koliko su zaista naši rukometaši jedna ujedinjena klapa.

"Povezan sam sa svima pa ne mogu izdvojiti jednog igrača da stalno provodim vrijeme s njim. Marin Jelinić mi je klupski suigrač pa imamo najviše nekih tema za razgovor ili u nekim trenucima na treningu pričamo o nekim poveznicama. Ali kad se ide na kavu, stvarno idemo svi skupa, svi zajedno i nema tu tko je s kim bolji prijatelj jer smo stvarno svi povezani."

Martinović nam je u nedavnome intervjuu otkrio da voli košarku i da bira trojku za basket odabrao bi za suigrače Davida Mandića i Marija Šoštarića. Mario izgleda dijeli istu drugu sportsku ljubav.

"Volim i pratim košarku. Volim je igrati i sad. U Prelogu smo imali prije treninga koš pa smo igrali malo košarke, a vjerojatno je prepoznao talent u nama i zato nas odabrao.

Martinović nam je otkrio da se volite zafrkavati, a da je najveći zafrkant Marin Jelinić. Budući da Mario više vremena provodi s njime jer dijeli i klupsku svlačionicu u mađarskom Szegedu zanimalo nas je govori li istinu ili je Martinoviću Marin poskrivećki gurnuo 10 eura da to kaže.

"S Jelenićem je uvijek zanimljivo. Voli se zafrkavati, ali kad izgubi, onda mi njega svi zezamo jer ne može i ne voli izgubiti. On je najgori gubitnik i najgori pobjednik, haha. I kad pobijedi najglasniji je", našalio se Šoštarić sa svojim suigračem i dobrim prijateljem.

Naravno odlike sportaša pobjednika je da bude vrlo kompetitivan u svakoj životnoj situaciji. Pitali smo Marija koje su to igre u kojima se reprezentativci najviše nadmeću u slobodno vrijeme.

"Imamo pikado i ping pong. To smo sad u Prelogu igrali. Igrali smo dosta društvenih igri primjerice Jamb. U tome redovno pobjeđujem Jelinića i u klubu i reprezentaciji", odgovorio je Šoštarić kroz smijeh.

Postavili smo još brzopoteznih pitanja o suigračima u reprezentaciji.

Tko je najbrži, a tko misli da je najbrži?

"U ovome trenutku najbrži je Marin Šipić zbog eksplozivnosti. A David Mandić misli da je najbrži."

Tko može najviše pojesti?

"Ima tu puno kandidata, ali izdvojio bi Kuzmanovića i možda Grahovca."

Tko priča najbolje viceve, a tko ne kuži viceve?

"Najviše se smijemo vicevima Davida Mandića i Zvonimira Srne. Zbijamo stvarno svi puno šala i nema tko ih ne kuži", otkrio je Šoštarić kako cijela reprezentacija ima dobar smisao za humor.

A tko je glavni DJ u busu i kakav je uopće glazbeni ukus reprezentacije?

"Za zvučnik su zaduženi najmlađi, a sve zavisi tko je spojen s mobitelom. Ponekad Glavaš, a ponekad Maraš i Srna. Kod nas se puštaju hrvatske pjesme od navijačkih do nekih domoljubnih koje sviraju u dvoranama na utakmicama.

I za kraj smo ostavili najvažnije, goruće pitanje. Poznato je da manekenke vole nogometaše, pa nas je zanimalo tko voli rukometaše.

"Ne znam, sve druge osim manekenke", našalio se za kraj Šoštarić.

