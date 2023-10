U susretu 4. kola A skupine rukometne Lige prvaka Zagreb je u četvrtak u Areni odigrao 30-30 protiv danskog Aalborga izjednačivši golom Miloša Kosa dvije sekunde prije kraja susreta.

Bila je to odlična utakmica u kojoj su Danci bolje otvorili dvoboj, no Zagreb je nakon početnog traženja podigao ritam, pronašao igru i do kraja susreta gledali smo izjednačenu utakmicu koja je razriješena dramom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo.

Zagreb je na trenutke vodio i dva razlike (29-27), ali je Aalborg poveo 30-29 svega 90 sekundi prije kraja susreta.

Bare Knuckle Fighting Championship Prospect Series 2 iz Liverpoola od 21.00 samo na Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zagreb nije iskoristio idući napad, Niklas Landin je obranio udarac Luke Lovre Klarice, međutim niti gosti nisu bili uspješni i Zagrebu je ostalo 10 sekundi za izjednačenje. Andrija Nikolić je pozvao minutu odmora kako bi razradili plan zadnjeg napada i Zagreb je uspio zabiti. Junak je postao Miloš Kos pogodivši dvije sekunde prije kraja za 30-30.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo.

Kos je lijevi vanjski koji je prije godinu dana stigao iz Izviđača iz Ljubuškog. Gol za bod protiv Aalborga nazvao je jednim od najdražih u karijeri, a s tim se slaže i EHF koji je njegov gol prozvao najboljim ovoga kola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14.listopada samo na stream platformi Voyo.