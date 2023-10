U susretu 4. kola A skupine rukometne Lige prvaka Zagreb je u Areni odigrao 30-30 protiv danskog Aalborga izjednačivši golom Miloša Kosa dvije sekunde prije kraja susreta.

Bila je to odlična utakmica u kojoj su Danci bolje otvorili dvoboj, no Zagreb je nakon početnog traženja podigao ritam, pronašao igru i do kraja susreta gledali smo izjednačenu utakmicu koja je razriješena dramom.

Hrvatskom prvaku je ovo bio treći bod, dok je Aalborg na pet bodova.

Pet minuta prije kraja Zagreb je prvi puta na utakmici poveo i s dva gola razlike (29-27), ali se Aalborg vratio s tri vezana pogotka za vodstvo 30-29 svega 90 sekundi prije kraja susreta.

Zagreb nije iskoristio idući napad, Niklas Landin je obranio udarac Luke Lovre Klarice, međutim niti gosti nisu bili uspješni i Zagrebu je ostalo 10 sekundi za izjednačenje. Andrija Nikolić je pozvao minutu odmora kako bi razradili plan zadnjeg napada.

Glavnu riječ na minuti predaha vodio je IvanĆupić koji je odlučio koju akciju će Zagrebaši odigrati: ''Kos napadaš, igramo kao na igrača više'', čulo se.

Ubrzo se uključio i legendarni Božidar Jović: ''Neka on igra srednjeg da može šutnut. Navuci mu da on može šutnut. Srednji si! Srednji si i sam odlučuješ'', vikao je Jović i bodio mladog srpskog reprezentativca.

Miloš Kos na kraju je bio precizan, prekrasno pogodivši šase udarcem dvije sekunde prije kraja za 30-30.

