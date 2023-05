Što je zajedničko Mateju Delaču, Alenu Haliloviću, Marku Dabri i Luki Vuškoviću? Sve su to nogometaši koji su svojevremeno bili najmlađi debitanti u povijesti HNL-a sa samo 16 godina. Ovog vikenda, u jednom drugom sportu dobili smo još jednog najmlađeg debitanta, a riječ je o mladom rukometašu zagrebačke Dubrave, Lucasu Pittu. Sin je oca rođenog Jamajčanina, te majke koja je iz Zagreba.

Najmlađi ikad, a još je osnovnoškolac

Lucas Pitt ima tek 14 godina i igra na poziciji srednjeg i lijevog vanjskog, a proteklog ga je vikenda Rukometni klub Dubrava promovirao u najmlađeg debitanta u povijesti tog kluba, ali i najvišeg rukometnog ranga u Hrvatskoj.

Da priča bude još zanimljivija treba reći kako je Lucas i dalje učenik osnovne škole, što dodatno daje na težini ovom događaju.

Debi za pamćenje

Veprovi su posljednji susret Lige za prvaka igrali u SD Dubravi, svom popularnom Brlogu, a protivnik im je bila momčad MRK Sesveta. Gosti su u lokalnom derbiju slavili rezultatom 24-31, a debitant Pitt u igru je ušao u drugom poluvremenu i postigao dva pogotka iz tri pokušaja, što je za igrača tih godina u seniorskoj konkurenciji vanserijski uspjeh.

Iz kluba su ovaj događaj obilježili objavom posvećenu rukometnom wunderkindu:

''Danas je svoj prvi seniorski nastup u dresu Dubrave imao mlađi kadet Lucas Pitt. Jedan od naših najvećih talenata u školi rukometa, rođen je 2008. godine a nakon nastupa za generaciju U15, U17 i drugu seniorsku ekipu, danas je dobio priliku i u prvoj momčadi. Čestitamo “Lukiju” na današnjih 2 gola i nadamo se da je ovo samo početak!''

Kako bismo vam dočarali snagu protivnika kojima je Pitt zabio golove, Sesvete su ove godine ostvarili najveći uspjeh u klupskoj povijesti igravši četvrtfinale EHF Kupa, a uz to su još iz domaćeg Kupa izbacili Nexe u četvrtfinalu i to na gostujućem terenu. O tom uspjehu ne treba trošiti riječi, obzirom na to da i Nexe već nekoliko godina niže velike uspjehe u EHF Europskoj ligi.

Nezaustavljiv je

Lucas u svojem godištu dominira nevjerojatnom lakoćom, a ove sezone svoju će U15 generaciju Veprića pokušati nositi do obrane naslova prvaka Hrvatske, a te zlatne 2022. godine na završnici je osvojio i nagradu za najboljeg strijelca te najkorisnijeg igrača turnira (MVP).

Treba napomenuti kako je liga u kojoj nastupa za igrače godišta 2007. i 2008., a on kao igrač rođen krajem 2008. godine trenutno drži mjesto prvog strijelca Dubrave.

Osim za svoje godište, redovno nastupa i zabija za U17 uzrast, igrače rođene 2005. i 2006. godine, a nedavno je debitirao i za drugu, popularno zvanu "B" momčad seniorskog uzrasta. Na turnirima koje igra redovito osvaja nagrade najboljeg strijelca ili igrača.

Sve to kulminiralo je već spomenutim debijem za prvu momčad, koja je u Ligi za prvaka igrala i protiv PPD Zagreba, te već spomenutih Nexea i Sesveta.

Blistava budućnost

Popularni Luki, kako ga od milja zovu u Dubravi, u sadašnji je klub došao još 2020. godine iz RK Dinama, a već dulje vrijeme o njemu bruje klubovi iz cijele Hrvatske koji se interesiraju o njemu, ne bi li ga doveli u svoje redove. Zasad, Lucasu se iz Dubrave ne ide, na istoku grada odlično se radi s mlađim uzrastima i on je neprikosnoveni projekt kluba.

Prije nekoliko mjeseci bio je i na prvom kontrolnom okupljanju reprezentacije koja će ozbiljno krenuti selektirati ove jeseni, a kako iz kluba tvrde, dileme o pozivu za Lucasa neće i ne smije biti.

Zaista, gledajući individualne nagrade i priznanja, uspjehe sa svojom momčadi te sada šlag na tortu u vidu nastupa za seniore, Lucas Pitt nameće se kao budućnost hrvatskog rukometa, mladić na kojeg treba posebno paziti i brusiti ga poput najsjajnijeg dijamanta, a ne sumnjamo kako će u Dubravi upravo tako i biti, jer upravo iz tog zagrebačkog kvarta proizašli su mnogi poznati hrvatski rukometaši, ali i ostali sportaši i osvajači brojnih medalja.