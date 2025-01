Lino Červar o tome kako protiv Mađara i kako se suprotstaviti Francuzima: 'Rukometna smo sila'

Znanost nije rukometa, ali znanost može pomoći rukometu, rekao je u ponedjeljak u Umagu proslavljeni rukometni trener i bivši izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar na predstavljanju svoje knjige "Rukomet - put do vrha i tajne uspjeha" u izdanju Školske knjige.

Na pisanje knjige potaknulo ga je, ističe Červar, općenito stanje trenerske struke u Hrvatskoj, ali i 20. obljetnica hrvatskog svjetskog i olimpijskog zlata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zlatna hrvatska rukometna generacija svjetskih prvaka 2003. i olimpijskih pobjednika 2004. godine posijala je sjeme za novi smjer rukometne igre. Danas se sve češće vidi realizacija tog poimanja rukometne igre koju kreativnu uspješnost i izvedbu temelji na umu i karakteru igrača", rekao je Lino Červar. Upravo u ovoj knjizi, naglasio je, "opisuje kako su hrvatski rukometaši došli do takvog načina igranja i kako on vidi rukometnu budućnost".

Posebna pozornost u knjizi je posvećena 'zlatnim godinama hrvatskog rukometa', s naglaskom na svjetsko zlato 2003. u Portugalu i olimpijsko zlato 2004. u Ateni. Červar ističe kako je iznimno ponosan na te igrače i na rezultate jer je "ta reprezentacija zadužila naš rukomet i cijeli hrvatski sport".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U 18 mjeseci od zadnjeg mjesta u Europi do svjetskog i olimpijskog zlata

"Od zadnjeg mjesta u Europi do svjetskog i olimpijskog zlata u samo 18 mjeseci, to se ne pamti u kolektivnim sportovima uopće u svijetu. Mislim da kao njihov vođa, kao lider, kao trener moram nešto napisati da to ostane vječno, kad se mi kao zemlja baš prema njima nismo odnosili kako treba, nismo niti jedan oproštaj organizirali", rekao je legendarni rukometni trener Červar.

Ocjenjuje kako Hrvatska ima potencijale i resurse da bude uvijek na visokim mjestima i u rukometu i u drugim sportovima, međutim, smatra, u Hrvatskoj je problem taj što se ima nedovoljno povjerenja u djecu i struku te u trenere.

Osvrnuvši se na Svjetsko prvenstvo koje je upravo u tijeku i plasman hrvatskih rukometaša u četvrtfinale, Červar je poručio da je upravo utakmica protiv Islanda, kada je naša reprezentacija igrala vrlo jaku 5-1 obranu, iznimno kompaktnu, a zajedništvo je bilo na najvišoj razini, putokaz kako hrvatska reprezentacija treba igrati s reprezentacijom Mađarske i kako se može vrlo hrabro suprotstaviti francuskoj reprezentaciji koja nam je "kost u grlu", i doći do finala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Moramo imati velike ambicije, rukometna smo sila

"Mi moramo imati velike ambicije, rukometna smo sila, i to moramo svima dokazati", zaključio je Lino Červar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na predstavljanju knjige uz autora sudjelovali su i recenzent prof. dr. Igor Jukić, predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. Ante Žužul te olimpijski pobjednik i svjetski rukometni prvak Ivano Balić, jedan od predvodnika te uspješne generacije. Balić kaže kako je tajna tih uspjeha bila u tome 'što su svi igrači bili kao braća i da bi poginuli jedan za drugog'.

"Upravo nas je Červar povezao, napravio tim. Uglavnom, samo ako daješ sve od sebe možeš doći do cilja", poručio je Balić.

Na pitanje može li Hrvatska reprezentacija do kraja na ovom Svjetskom prvenstvu rekao je da treba odraditi utakmicu po utakmicu.

"Najprije trebamo pobijediti Mađarsku koja je jedna dobro organizirana i disciplinirana momčad, no kvaliteta je na našoj strani, treba je samo potvrditi. Nakon toga ćemo razmišljati o ostalim protivnicima", zaključio je Ivano Balić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Gattuso otkrio što ga je najviše razočaralo protiv Slaven Belupa