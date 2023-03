Pedofilski skandal drma rukometni svijet. Bivši svjetski prvak iz 1995. i 2001. godine s francuskom rukometnom reprezentacijom, a od 2021. godine predsjednik francuske nacionalne rukometne lige Bruno Martini ranije ove godine osuđen je na uvjetnu kaznu zatvora od jedne godine zbog iskorištavanja maloljetnika i snimanja dječje pornografije.

"Počelo je s koronavirusom. Mogao sam potonuti u nasilje, alkohol ili drogu, ali nisam. Izabrao sam seks. Radio sam stvari koje za mene nisu uobičajene. Heteroseksualac sam, ali prepustio sam se homoseksualnim iskustvima. Da sam pedofil, otišao bih na TikTok, gdje su mladi i gdje dolaze pedofili, kako mi je objasnio policajac iz poroka. A ne na Snapchat, gdje je sve puno odraslih", rekao je Martini u razgovoru za L'Equipe pa dodao:

"Dijete me kontaktiralo na Snapchatu pred kraj tog razdoblja. Nisam ga išao tražiti. Kad sam saznao da osoba nije ono što sam mislio i da je ta mlada osoba zapravo 13-godišnji klinac, bio sam zaprepašten. Bilo me sram. Policija je pretresla stan u kojem sam živio sa suprugom i kćeri te odnijela računalo. Jako me sram."