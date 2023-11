Hrvatska ženska rukometna reprezentacija okupila se jučer u Zagrebu, te započela završnu fazu priprema za Svjetsko prvenstvo koje će se od 29. studenoga do 17. prosinca održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Završni dio priprema u Poreču

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene ekskluzivno od 29. studenoga gledajte na VOYO

RTL-ova brzorastuća stream platforma Voyo ekskluzivno će prenositi SP u rukometu za žene.

Za napomenuti da će hrvatska ženska rukometna reprezentacija završni dio priprema obaviti u Poreču, a od 25. do 27. studenoga sudjelovat će na Croatia kupu u Novigradu.

Tom prilikom suparnice će hrvatskim rukometašicama biti Kongo (25. studenoga) i Crna Gora (27. studenoga).

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu smještena u skupinu A zajedno sa Senegalom s kojim igramo 1. prosinca u 18 sati, Kinom koja je na rasporedu 3. prosinca u 15.30 sati, te Švedskom 5. prosinca u 20.30 sati.

Otvaramo protiv Senegalki i Kineskinja

Tri najbolje ekipe iz svake od osam skupina prolaze u glavnu fazu natjecanja, a najslabija nastavlja igrati President Cup. Dobro je i to što hrvatske rukometašice otvaraju turnir protiv dvije "slabije" reprezentacije, ovo slabije je uvjetno rečeno, jer izabranice Ivicice Obrvana, ali i sam izbornik, nikog ne podcijenjuju...

Za senatorku u reprezentaciji na poziciji srednjeg vanjskog, 27-godišnju Larissu Kalaus, Dorinu sestru, također rukometašicu, ovo će biti, kako nam je to sama ponosno rekla - peto veliko natjecanje. Porazgovarali smo s Larissom jučer na okupljanju u Zagrebu...

"U rosteru su, istina, neka nova lica koja su zapravo bila u nekom širem kadru već neki drugi vremenski period. Ono što je zapravo novitet na ovom natjecanju je izmjenjen stožer, što se tiče izbornika i pomoćnika. Naravno da svaka promjena, noviteti, nosi nešto svoje novo, ali svaka od nas djevojaka ima velika očekivanja sama od sebe, pa tako i ja. Čeka nas veliki izazov u smislu što boljeg plasmana na SP-u, kako bi mogle ući u dodatne kvalifikacije za OI."

'Svaka cura želi dati najviše i najbolje od sebe'

Očekivanja?

"Svaka od nas koje smo dobile poziv za ovo okupljanje želi dati ono najbolje i najviše od sebe, tako i ja. Nadam se da ću moći doprinijeti ekipi u što većoj minutaži i kvaliteti vlastite igre".

Kako zdravlje, njega će itekako trebati?

"Zdravlje je dobro, a forma uvijek može bolje. Podravka je igrala samo dvije europske utakmice i kvalifikacije za Europsku ligu, pa u tom nekom kontekstu cure koje igraju vani imaju veće iskustvo zbog participiranja u težim utakmicama, u nekakvim utakmicama koje su, recimo, dosta izjednačene. U Podravci, u domaćoj ligi, nije bilo toliko jakih utakmica, osim utakmice s Lokomotivom i dvije protiv Švicarki. U tom konktekstu, moja forma može biti bolja".

'Šveđanke su doma, potući ćemo s njima'

Skupina je dobra, ali nije mačji kašalj...

"Domaćin ima veliku prednost igranja na domaćem terenu, pa publika i navijanje, bodrenje, domaći teren Šveđankama može biti faktor. Što reći, na početku se činilo da je grupa zapravo odlična. Samo ćemo se sa Šveđankama tući za prvo mjesto, što i dalje stoji. No, kako se prvenstvo bliži, tako je i dotok informacija veći, pa sad znamo da Senegalke, kod njih ima dosta cura u ekipi koje igraju s Tenom Petikom u Francuskoj. Radi se o jako dobrim igračicama koje igraju u najjačim sastavima u klubu. To dovoljno govori o njima. Neće biti lako, ali morat ćemo izvući pobjede protiv Senegala i Kine, a onda se protiv Šveđanki nadmetati za to prvo mjesto. Da prenesemo što više bodova".

'Dobile smo kontinuitet'

U Hrvatskoj su, nakon povijesne bronce 2020. u Danskoj, očekivanja za žensku rukometnu reprezentaciju porasla, ali što je potrebno da ženski rukomet u Hrvatskoj gaji još veću popularnost, što je potrebno za još veću popularizaciju sporta?

"Generalno gledano, mislim da su Hrvati, po pitanju bilo kojeg sporta i bilo koje momčadi ili ekipe, kad je neko veliko natjecanje, svi smo u tome. Kad su pobjede, čitava država, čitava nacija se veseli i grize za to da to bude što više, što bolje, što jače... Nažalost, mi smo po prvenstvima, od turnira do turnira, imali dosta ozljeda i nedostataka, pa nije bilo kontinuiteta kojem smo se nadale da ćemo imati nakon Danske i bronce. Bile smo na svim velikim natjecanjima, što do 2018. možda i nije bio slučaj, izostajalo se dugi niz godina sa SP-a. Ovo će nam sad biti drugo SP po redu."

'Klasika kod nas Hrvata. Ako nema rezultata, nema ni praćenja'

Smeta li vas to što se ženski rukomet kod nas prati samo kad su velika natjecanja, tih dvadesetak dana godišnje?

"Klasika kod nas Hrvata. Ako nema rezultata, nema niti praćenja. Nadam se da ćemo u startu krenuti s dobrim rezultatima, a onda će se i gledatelji zainteresirati i da će više gledati utakmice putem Voyo platforme. Svi smo očekivali da će se to dogoditi poslije Danske, da će sad hrvatski ženski rukomet i reprezentacija doživjeli procvat popularnosti sporta i selekcije kao takve, da će se publika, gledatelji, navijači još više zainteresirati, da će više pratiti... Svi smo očekivali da će se to dogoditi nakon Danske, međutim izostalo je. Zato što za to treba vremena", otvorila nam je Larissa i nastavila u jednom dahu:

'Šteta što naše utakmice nisu gledanije'

"Naravno da je šteta, svima nam je žao kad se naši nastupi ne prate joše više, kad se ne gledaju utakmice čak u situacijama kad je prvenstvo, recimo da se unaprijed niti ne zna, to smo baš onako komentirale između sebe, kad recimo igre muško SP u rukometu ili nogometu, puno se reklama vrti, puno se najavljuje natjecanje, više je emisija, veći je hype, a kod ženskog rukometa toga nema".

Što je potrebno napraviti po tom pitanju?

"Što bi bilo potrebno napraviti? Ne znam, evo dobro za popularizaciju ženskog rukometa je to što će se prvenstvo moći gledati na Voyo platformi, pa će žensko rukometno Svjetsko prvenstvo biti dostupnije. U svim oblicima. Jedan aspekt sigurno koji bi se mogao popravitije broj reklama koje se vrte između večernjih emisija koje ljudi prate i gledaju, pa kad su reklame, da se najavi natjecanje, da ljudi znaju da se igra tu i tu. Još jedna od stvari koje bi mogle biti bolje su i to."

'Minus je nedolazak naše publike na ženski rukomet'

Nije tu Larissa stala...

"Druga stvar - nedolazak publike na utakmice, ako ništa drugo ni hrvatske lige. Imamo dosta igračica igraju po vani, imamo i kvalitetne u ligi, a sve one, kad igraju u Hrvatskoj, znaju da će ih gledati 20 ljudi, od toga 15 obitelji i prijatelja. To je sigurno jedan minus. Ali svjesne smo isto tako da bi ljudi nahrupili na ženski rukomet u dvorane, da taj isti ženski rukomet treba biti jači i kvalitetniji, da liga treba biti jača, utakmice bolje, da svi uvjeti trebaju biti bolji. Da, pitanje je stvarno dosta opsežno. Šteta je, ipak hrvatska ženska rukometna reprezentacija ima kontinuitet velikih natjecanja i nadam se da će se popularnost poboljšati, da će ovo SP biti praćenije nego ono u Španjolskoj."

'Gledajte, pratite nas na Voyo. Puno nam znači vaša podrška'

I za kraj, Larissa Kalaus je rekla:

"Zato vas sve, ovim putem, želim pozvati da Svjetsko prvenstvo u Švedskoj, Noveškoj i Danskoj pratite, gledate na platformi Voyo. Budite uz nas, to nam puno znači. Želimo vas razveseliti".