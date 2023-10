TIJEK MEČA

BIH-Hrvatska 17:31

Kako je utakmica odmicala, Kraljice šoka su se sve više odvajala od Zmajica.

Hrvatska se prvi put potpuno odvojila od BIH početkom drugog dijela, te držala osam, devet ili deset razlike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U posljednjih deset minuta prvog dijela, tempo utakmice se smirio, a briljirale su golmanice Pijević i Gudelj.

U 19. minuti Stela Posavec je pogodila u glavu golmanicu Gudelj, što su bosanski komentatori okarakterizali kao udarac za crveni karton, ali sutkinja je pokazala na dvije minute za Posavec.

Hrvatska se u domaćoj atmosferi u uvodnim minutama nije najbolje snašla, ali nakon prvih pet minuta lakše smo pronalazili put do mreže domaćih. Atmosfera je na tribinama u Cazinu vrhunska gdje se prati svaki dobar potez Zmajica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

------------------------------------------------------

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što su otvorile kvalifikacije za EURO 2024. godine pobjedom protiv Grčke (32-22) u ponedjeljak u Karlovcu, hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju u subotu očekuje nova utakmica u ovom ciklusu - gostovanje u Cazinu, gdje ih od 20 sati očekuje Bosna i Hercegovina. Utakmicu u prijenosu uživo moći ćete gledati na portalu Net.hr.

Baš kao protiv Grčke, hrvatske rukometašice izrazite su favoritkinje i u susretu s Bosnom i Hercegovinom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo.

Ta utakmica igra se u subotu 14. listopada s početkom u 20 sati u Cazinu, a bit će to posljednji ogled na hrvatskoj klupi za izbornik Nenada Šoštarića koji će potom preuzeti rukometaše Zagreba. Prijenos utakmice uživo možete pratiti kroz tekstualni prijenos samo na portalu Net.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve su to dobre igračice. Ali njihov je osnovni problem to što imaju malo okupljanja, malo međunarodnog iskustva i to je faza neuigranosti i osjećaj kako je to igrati protiv nekoga tko ima drugačiju školu rukometa. Hrvatska je već, tu možemo biti malo prepotentni, postala ime u rukometu i mi u svaku utakmicu idemo pobijediti", kazao je Šoštarić

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bare Knuckle Fighting Championship Prospect Series 2 iz Liverpoola od 21.00 samo na Voyo.

Premda je ostao bez najbolje srednje vanjske igračice Valentine Blažević (tek je počela s treningom nakon ozljede), dvije sjajne kružne napadačice kapetanice Katarine Ježić (ozljeda) i Ane Debelić (porod) te vratarke Ivane Kapitanović (ozljeda), izbornik reprezentacije Nenad Šoštarić dobro je pripremio ekipu i ostvario cilj, a to su bili bodovi protiv Grčke.

Protiv Bosne i Hercegovine, hrvatske rukometašice nikada nisu igrale službenu utakmicu. Bosna i Hercegovina je tek nedavno uspjela složiti solidnu reprezentaciju i ući u sustav kvalifikacija za velika natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo.

Na klupi BiH je izbornik Adnan Bašić, a od igračica koje treba izdvojiti, svakako treba pripaziti na desnu vanjsku Edinu Demić, članicu francuskog sastava Le Pouzin HB07. Ona je u susretu protiv Rumunjske zabila pet pogodaka. Isto toliko postigla je i Azra Topčić (ŽRK Krajina Cazin), a četiri pogotka dala je Armina Isić (HC Dacia Mioveni, Rum). Tu je i vrlo dobra vratarka Anica Gudelj, koja trenutačno nastupa za rumunjsku CSM Coronu Brasov. Ona je protiv Rumunjske u 1. kolu skupila devet obrana.

U našoj skupini je i Rumunjska, a prve dvije ekipe će izboriti plasman na EP koje će zajedno ugostiti Mađarska, Austrija i Švicarska.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utakmicu u prijenosu uživo moći ćete od 20 sati gledati na portalu Net.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14.listopada samo na stream platformi Voyo.