Hrvatske rukometašice u Švedskoj započinju nastup u drugom krugu SP-a. Suparnik našim djevojkama je ekipa Crne Gore. Ove dvije reprezentacije poznaju se. U Novigradu na Croatia Cupu, u generalki za SP, naše su cure slavile rezultatom 26-25.

Utakmice hrvatskih rukometašica u drugom krugu možete uživo gledati na programu RTL Kockica te na platformi Voyo uz stručnog komentatora Filipa Brkića

Ali, nastup u drugom krugu SP-a nešto je sasvim drugo. Zanimljivo će biti i to što će se dvije reprezentativke Crne Gore susresti sa svojima... Naime, golmanica Marta Batinović (ex Žderić) i igračica Pletikosić branit će boje Crne Gore. Ova situacija u fokusu je i jedna sigurno zanimljivost u rukometnom obračunu koji donosi puno.

Prije više od četiri godine, naime, Martina odluka da odjene vratarsku majicu crnogorske reprezentacije u rukometu podigla je dosta prašine u Hrvatskoj. Nakon što je više od četiri godine nije kontaktirao nitko iz Hrvatskog rukometnog saveza, prihvatila je poziv Crne Gore za koju sad brani. Nahvalio ju nam je prije dva dana Zdravko Zovko. I ukazao pritom na jednu stvar...

"Ono što bih ja naglasio da su dva boda reprezentacije Crne Gore u posljednjoj njihovoj utakmici na turniru doprinijele su najviše toj pobjedi naše dvije igračice - Pletikosić i Žderić (Batinović op.a). Mislim da je to jedna stvar za koju trebamo malo se zapitati, zašto se odričemo tako kvalitetnih igračica? Zbog čega se malo kvalitetnije i bolje ne prihvatimo naših igračica koje nastupaju u inozemstvu, van Hrvatske",izjavio je slavni hrvatski rukometni trener i bivši rukometaš...

Marta Batinović je u rujnu mjesecu 2019. u razgovoru za Sportske novosti rekla:

"Nakon nesporazuma s hrvatskom reprezentacijom očito su oni mene prekrižili, pa tako i ja njih. Više nije bilo kontakata, niti mislim da će ih biti. U Crnoj Gori igrala sam pet godina, prihvatili su me kao svoju, nikad se tamo nisam osjećala kao strankinja, kao što se recimo osjećam sad u Rumunjskoj. Znala sam da će ljudi u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori, reagirati na različite načine".

Matea Pletikosić, sinjska rukometašica, 2016. je zadnji put igrala za Hrvatsku. Obukla je reprezentativni dres na Svjetskom prvenstvu za kadetkinje, za seniorsku reprezentaciju nikada nije niti zaigrala.

Pletikosić igra za crnogorsku Budućnost još od 2015., a odlučila je prihvatiti i poziv tamošnjeg Saveza i igrati za crnogorsku reprezentaciju.

“Ja volim svoju zemlju Hrvatsku i to bi mi bilo najteže od svega ovoga. Sigurno neću igrati za Crnu Goru iz ljubavi kao što bih igrala Hrvatsku. Gledam svoju budućnost, želim se ostvariti kao sportašica”, kazala je prije tri i pol godine za 24 sata.

Pletikosić je u svibnju 2020. ušla i u detalje oko toga zašto je u konačnici prihvatila crnogorski poziv. Nikad nije zaigrala za seniorski sastav Hrvatske, a s Crnom Gorom uzela je broncu na Euru prošle godine.

"Ne želim nikoga moliti. Ako me u HRS-u ne žele, ja to poštujem. Igrat ću za Crnu Goru jer mi je san otići na Olimpijske igre i karijera mi je trenutno najbitnija."

Razgovarali smo s kapetanicom hrvatske ženske rukometne reprezentacije Katarinom Ježić na tu temu u najavi utakmice koja je na rasporedu od 15 i 30 na RTL Kockici i platformi Voyo.

"Definitivno, to je njihov izbor. Nema komentara na to. Je li to njima emotivno ili nije, hoće li im biti emotivno ili neće, to nije moja niti naša briga. To je na njima. Da imamo neki posebno fokus na njih, pripremat ćemo se kao i za ostale djevojke iz Crne Gore. S moje strane u ovom slučaju nema nikakvih emocija. One su naše suparnice na terenu i tu nemam nekih posebnih komentara".

Katy nam i nije baš spavala nakon poraza od Švedske, ali sad gleda i fokusirana je samo na Crnu Goru...

"Rekla sam curama nakon Švedske glavu gore, ima se još puno za igrati na turniru. Vrata su nam još uvijek otvorena. Samo moramo biti pozitivne i ustrajne u onom što radimo.

Ježić je kružna napadačica koju jako veseli to što je ekipa koju ona kao kapetanica predvodi srčana...

"Čekaju nas tri teške i jako zahtjevne utakmice u nastavku prvenstva. Počevši od prve utakmice protiv Crne Gore. Bit će jako tvrda utakmica i teška, ali kao što sam rekla - treba ih u jednu ruku pretrčati da u napadu što manje igramo šest na šest. Naravno, nama ne odgovara da jurcamo čitavu utakmicu, ali mislim da imamo više zamjena od njih da 60 minuta održimo tempo."

Ježić nam priča kako nije zadovoljna svojim izdanjima na turniru. Govori kako je dala sve od sebe.

"Treba to sve podići na viši nivo. Ali, veseli što ima mjesta za napredak. Možete očekivati hrabru Hrvatsku. Ostavit ćemo srce na parketu i borit ćemo se do kraja", zaključila je Katarina Ježić.