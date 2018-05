KARABATIĆI OSTALI BEZ FINALA: Nantes iznenadio PSG i izborio utakmicu za naslov u Ligi prvaka

PSG ponovno neće do naslova

Rukometaši Nantesa su u prvom polufinalu završnog turnira Lige prvaka u Koelnu napravili veliko iznenađenje pobijedivši bogati Paris St. Germain s 32-28 (17-14).

Iako autsajder, Nantes je posve zasluženo došao do pobjede u francuskom obračunu jer je vodio od 10. minute do samog kraja, čak i sa šest razlike. PSG je pet minuta prije kraja došao na samo gol zaostatka (28-29), no potom je vratar Cyril Dumolin obranio sedmerac Hansenu, da bi Nantes s dva igrača dvije minute prije kraja zabio gol za 31-28. PSG, kojeg vodi naš Noka Serdarušić, tako je još jednom ostao bez naslova, lani je izgubio u finalu od Vardara, a preklani je u polufinalu ispao od Kielcea.

Kod Nantesa su prednjačili s po osam golova Nicolas Tournat i veteran Kiro Lazarov, a kod PSG-a je Nedim Remili dao šest, a Mikkel Hansen pet golova. Hrvatski reprezentativci Jerko Matulić kod Nantesa i Luka Stepančić kod PSG-a ostali su bez učinka.

U drugom polufinalu u 18 sati igraju prvak Vardar iz Skopja i još jedna francuska momčad Montpellier.