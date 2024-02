Na rukometnom popisu je očekivano i Luka Lovre Klarica. Mladi Zadranin bio je prvi strijelac Hrvatske na nedavno završenom Euru, a već neko vrijeme briljira i u Ligi prvaka u majici Zagreba. Briljira i na fakultetu i tako pokazuje svoje velike kapacitete.

"Zovu me Klara zapravo. Mislim da me tako Veselin Vujović prvi tako nazvao. Kapetan me zove Čičko (op.a. Jakov Gojun) zbog kose", započeo je Klarica za RTL.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč lošem rezultatu Hrvatske na Euru, 22-godišnjak iz Zadra nametnuo se na prvenstvu. Priliku je iskoristio nakon ozljede Ivana Martinovića i protutnjao njemačkim dvoranama kao najbolji hrvatski strijelac. Našao se i sada na širem popisu bez budućeg izbornika.

"Ja sam odigrao jako dobar turnir i možda sam tu pokazao da se može računati na mene."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako se na klupi reprezentacije prvi put nađe stranac…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svašta se može očekivati. Ali mi svi pričamo engleski, vjerojatno ne bi to bio problem neki, tako da vidjet ćemo."

Do tada, trenira u klubu i dva puta na dan, priprema se za nastavak Lige prvaka u kojoj je zabio 36 golova u dosadašnjoj sezoni. I u slobodno vrijeme, kaže, trenira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I mi odradimo neke svoje stvari, prošetamo, odradimo teretanu. Nije da ljenčarim", ističe Klarica pa dodaje:

"Odem na kavu sa svojima, prijateljima, bratom, ništa previše, pogledam nedjeljom film, seriju, ovisi što je u tom trenutku popularno."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

U gustom rasporedu stigne biti i navijač. Prati Vatrene. Pokušao je loviti ulaznice za Euro u lipnju, ali, kaže, čini se da ništa od toga. I da, da nije bio rukometaš, bio bi nogometaš.

"Brat igra nogomet pa sam i ja išao tim stopama, slučajno se mogućnost otvorila da sam dobar u rukometu i tako sam nastavio."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ima i akademske ambicije. Brucoš je Kineziološkog fakulteta u Splitu. Odmah se nakon prvenstva primio knjige.

"Krenula su mi predavanja prije 20 dana, sad to poslušam, kad stignem, malo učim, imam kolokvije. Položio sam prvi kolokvij baš prekjučer, osnove kineziologije!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hvali ga i kapetan u klubu koji mu čuva leđa.

"Sad me tu sluša, pa ne smijem tu previše u detalje, ali on zna, jedan dobar, pristojan, kulturan dečko. Već je sad dobar, a kroz sljedećih par godina jedan od najboljih bekova na svijetu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A apetiti rastu i za karijerom izvan Hrvatske.

"Imam ambicije prvo sa Zagrebom pokušat napraviti rezultat već ove godine, pa ćemo vidjeti u budućnosti što sve nosi. Sigurno ako Bog da, neki dobar klub vani. Vidjet ćemo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo.