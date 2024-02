Nexe je u nedjelju donio odluku o smjeni trenera Branka Tamšea, koji je tako klupu našičkog prvoligaša napustio nakon tri godine.

Presudio je Tamšeu prvenstveni poraz od Sesveta 38-33. Predsjednik kluba Josip Ergović odlučio je progovoriti o razlozima otkaza treneru.

"Većina javnosti smatra da je poraz od Sesveta i ta jedna utakmica uzrok smjene trenera Branka Tamšea, no tome nije tako. Naime, nakon prošlogodišnjeg ispadanja u četvrtfinalu hrvatskog Kupa također od ekipe Sesveta, što je za nas bilo apsolutno neprihvatljivo, odlučno smo stali uz trenera bez ikakvih konzekvenci, kako za njega tako i za igrače. Sesvete su vrlo dobra ekipa, to je sport i nama je to potpuno jasno. Međutim, smatram da smo iz te situacije trebali izvući pouku, no ponovio nam se poraz na samom početku Lige za prvaka u nastavku jedne vrlo bitne sezone za naš klub. Iako taj poraz za nas nije tragedija jer imamo sudbinu u svojim rukama, mišljenja sam da se klubu kao što je RK NEXE ovakav pristup trenera i igrača ne bi smio dogoditi. Izgubili smo s pet pogodaka razlike, primili smo čak 38 golova uz činjenicu da niti u jednom trenutku nismo imali vodstvo", rekao je Ergović za službene stranice kluba, pa dao ocjenu Tamšeovog rada u posljednje tri godine.

"Branko Tamše je nedvojbeno najuspješniji trener rukometnog kluba NEXE. U Našice je došao u trenutku kada smo započeli jednu novu eru razvoja s ciljem stvaranja modernog, europskog kluba, s ciljem izgradnje infrastrukture prije svega za našu djecu i prvu momčad, kako to priliči ozbiljnim europskim klubovima i sa željom da našim navijačima donesemo trofej u Našice. Branko Tamše nakon ove sezone ulazi u zadnju godinu svog petogodišnjeg ugovora i moji ljudi u klubu dužni su napraviti analizu na temelju koje na kraju sezone zajednički donosimo odluke, dakle niti preko noći niti ishitreno. Trener Tamše preuzeo je ekipu u drugoj polusezoni 2021. godine i bio s nama pune tri sezone, odnosno dvije pune sezone i dvije polusezone. U tom razdoblju RK NEXE bio je odličan u grupnoj fazi natjecanja i u hrvatskom prvenstvu. Međutim, mišljenja sam da dvostrukim povećanjem budžeta u tri godine, s po dva kvalitetna igrača na svakoj poziciji, konačno moramo napraviti onaj završni korak i doći do prvih trofeja. Od 26 ključnih utakmica, ovdje govorim o utakmicama kvalifikacija za Europu, utakmicama nakon prolaska skupine EHF Eurolige, utakmicama Lige za prvaka i doigravanja u Paket24 Premijer ligi, hrvatskog Kupa te SEHA lige dok je ona bila aktualna, trener Tamše ostvario je 6 pobjeda i 20 poraza, što je postotak uspješnosti od 23%, a 77% su porazi. Svakako moramo istaknuti da smo ostvarili povijesni uspjeh plasmanom na Final Four u Lisabonu, svake godine smo jako dobro igrali u Grupnoj fazi, međutim imamo omjer s RK Zagreb 12:2, dva izgubljena finala Kupa i jedno ispadanje u četvrtfinalu, tri izgubljena prvenstva. Upisali smo dva poraza na Final Fouru EHF Eurolige, Final Fouru SEHA lige i u tim susretima želimo napraviti iskorak. Naša je ambicija nešto viša i Uprava kluba na čelu sa mnom donijela je odluku da preuzmemo odgovornost i pokušamo naći neko novo rješenje. Cilj u ovoj polusezoni bio je ostvariti sve pobjede u domaćem prvenstvu osim Zagreba, hrvatski trofej i prvo mjesto u skupini 1/8 finala. Moramo biti realni i reći da bi bilo vrlo teško pobijedili IK Sävehof da nismo imali raspoloženog Kuzmanovića s 15 obrana. Taj poraz automatski bi nas udaljio od 1. mjesta u skupini Eurolige."

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Osvrnuo se i na igrače…

"Smatram da odgovornost za neispunjenje ciljeva prije svega snosimo moj tim i ja, stručni stožer i igrači. Zadovoljni smo s igračima koje imamo, to su odlični dečki, međutim nismo vidjeli od njih da su na maksimumu onoga što mogu pružiti. Ne želimo ih amnestirati od krivnje, ali morali smo razdrmati ekipu i okrenuti se rješenjima koja će iz ove ekipe izvući tu jednu dimenziju više."

Iako u Nexeu ne znaju kada će imenovati novog trenera, Ergović zna kakvog trenera žele.

"Želimo modernog trenera, s čvrstim karakterom koji će imati kvalitetan odnos s igračima i Upravom kluba, kako bi svi zajedno došli do željenog cilja. U ovom trenutku biti će izazov naći trenera koji bi bio dugoročno rješenje, kao što su to bili trener Tamše i Horvat prije njega. Možda ćemo morati biti primorani pronaći prijelazno rješenje, odnosno trenera koji će završiti ovu sezonu, a s početkom nove potpisati ugovor s novim trenerom. Iako imamo desetak imena, među kojima ima i dugoročnih rješenja i koji su u ovom trenutku slobodni, obje opcije su u igri."

