U bogatom sportskom vikendu iza nas, rukometna senzacija koja je malo prošla ispod radara javnosti bila je pobjeda Sesveta nad Nexeom (38:33) u prvom kolu rukometne Lige za prvaka i smjena trenera Branka Tamšea o čemu smo već pisali.

Odlučili smo okrenuti broj Davora Gavrića, junaka Sesveta koji je s devet pogodaka i 11 asistencija skoro ubilježio rukometni "double-double", a pričao nam je i zdravom sportskom projektu Sesveta, kao i radu pod trenerskom palicom legendarnog Igora Vorija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bila je to prava rukometna rapsodija u Sesvetama, moderan rukomet s preko 70 golova. Sesvetska mladost je srušila Nexe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bili smo svjesni da Nexe ne možemo zadržati ispod 30 golova, to je praktički nemoguće jer stvarno ekipa ima napadačku kvalitetu nevjerojatnu, ove sezone jaču nego ikad, samo što su malo slabiji u obrambenom dijelu nego prethodne sezone i to smo mi iskoristili. Imali su loš dan golmana što se svakom može dogoditi (Kuzmanović tri obrane). Naš golman Luka Perić imao je 17 obrana i tu je bila najveća prekretnica", sažimao je Gavrić dojmove s utakmice pa nastavio:

"Bili smo ekipa koja je više htjela pobjedu, a Nexeu je već počela Europa te im je glavni fokus na tome. Zna se da oni "odrađuju" ostale utakmice i samo čekaju derbi sa Zagrebom, ali nismo im to jučer dopustili. Od prvog do zadnjeg dečka išli smo "200 na sat", i već smo na poluvremenu znali da ako izdržimo još pet do deset minuta, da ćemo ih pobijediti jer nam je bio dan."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je bilo suočiti se Štrlekom, Bezjakom, Margučem...?

Manuel Štrlek je jedno od najboljih krila svih vremena. Znali smo da imaju kvalitetu i da ako skaču i iz manjih kuteva da je to 90% gol, pa im to nismo dopustili na bekovskim pozicijama, nego je unutarnja četvorka morala igrati malo šire i sve pokriti, a odradila je to bolje nego ikada. Puštali smo i šut izvan devet metara, koji im je na početku ulazio, a kasnije kad je bilo napeto "skratila se ruka". Tu smo ostvarili prednost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Već četvrtu sezonu zaredom srušili ste Nexe, ali ne možemo se oteti dojmu da je Igor Vori podignuo Sesvete. Kako je trenirati pod takvom legendom

"Definitivno imamo veliko poštovanje, samo što smo mi mlada ekipa, ima tu dečkiju od 17,18 godina koji nisu svjesni kakva je to čast. Naučio sam to cijeniti jer su mi prethodni treneri bili Davor Dominiković i Silvijo Ivandija, također bivši hrvatski reprezentativci", krenuo je Gavrić pa nastavio secirati promjene kod Vorija:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što god bilo uvijek vučemo u leđa, prije smo to radili od protivnika do protivnika, sad protiv koga god igrali, "vučemo sto na sat", zabijamo više pogodaka, ali i primimo, to tako funkcionira. Slobodnije igramo u napadu, prije smo čekali sigurniju priliku, sada puknemo i koji nerezonski šut, ali mladi smo sve igrači, pa još učimo."

Mislite li da bi ove sezone mogli napraviti korak više i nakon nekoliko trećih mjesta prošlih sezona, ove otići u finale PH sa Zagrebom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prošle sezone smo bili u sličnoj situaciji, ali malo lošijoj. Mi ćemo dati sve od sebe, do kraja je preostalo još puno utakmica. Nexe se sad malo "opekao", sumnjamo da će kiksati još neku utakmicu, oni su svejedno kvalitetnija i iskusnija ekipa od nas. Sa Zagrebom imaju svoje šanse za pobjedu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gavrić je zabio devet pogodaka Nexeu, imao 11 asistencija, ali nije sebe htio gurati u prvi plan. Napredovao je pod trenerom Vorijem, protiv Bešiktaša na europskom gostovanju postigao je 11 golova.

U ovoj kalendarskoj godini imali smo 59 treninga, s tolikim brojem treninga svaki igrač mora rasti. Tu sam već dugo (šesta seniorska sezona), imam povjerenje trenera, kluba i suigrača. To mi puno znači. Protiv Nexea je Patrika Hrška (10 pogodaka) i mene išlo, imali smo sreće što se njihovi golmani nisu razbranili. Svi zajedno rastemo, ima tu nekoliko igrača koji će već za par sezona igrati na vrhunskom nivou.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Planirate li transfer na ljeto?

U dogovoru s klubom odlučio sam ostati još sljedeću sezonu, ali u rukometu se nikada ne zna, sve se može promijeniti preko noći ako stigne na adresu Sesveta neka dobra ponuda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naš sugovornik imao je i jednu nesreću. Morao je zbog ozljede propustiti kontrolno okupljanje reprezentacije u lipnju na koje ga je pozvao bivši izbornik Perkovac.

Nažalost, ozljede su sastavni dio sporta, to je normalno. To je bila idealna prilika za mene, jer ako bi se dokazao mogao bi biti pozvan i na nekoliko idućih okupljanja. To je iskoristio netko drugi, ali nije me to previše "spustilo". Siguran sam da ako budem dobro radio, prilika će opet doći. Ne brinem previše o tome, jer ako postanem još bolji igrač, poziv će sam doći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska u Rumunjskoj može napraviti veliki korak prema prvom mjestu! Dvoboj 28. veljače pratite na Voyo.