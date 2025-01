PRED ZVUK SIRENE / Jelinić ublažio poraz Hrvatske: Gol razlika može biti presudna za četvrtfinale

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je zadnju utakmicu skupine protiv Egipta. Prvaci Afrike pobijedili su 28:24, a da ta razlika ne bude veća potrudio se Marin Jelinić koji je u zadnjim sekundama smanjio na gol razliku -4. Važno je to za daljnju fazu natjecanja, Hrvatska sad za četvrtfinale najvjerojatnije mora dobiti sve preostale utakmice, a važno je da ima i dobru gol razliku u slučaju da Egipat izgubi od sljedećih protivnika i zatvori se krug gdje se gleda međusobna gol razlika. Hrvatska tu ima -4, no to je razlika koju hrvatski rukometaši mogu nadoknaditi u sljedećim utakmicama s izravnim suparnicima za plasman u četvrtfinale. Pogledajte pogodak Jelinića u zadnji čas.