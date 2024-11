Oglasile se rukometašice koje nisu pozvane: 'Ovako nam samo zatvaraju vrata reprezentacije'

Puno je prašine izazvao popis izbornika hrvatske ženske reprezentacije Ivice Obrvana. Na popisu za nadolazaće utakmice priprema za europsko prvenstvo koje se od 28. studenog do 15. prosinca održava u Mađarskoj, Austriji i Švicarskoj.

Posebno je obrve hrvatskoj javnosti podigla činjenica da na popisu nema Tee Pijević, Ćamile Mičijević i Valentine Blažević. Tri djevojke koje su u posljednjih nekoliko godina bile stožerne igračice naše reprezentacije. Djevojke su odluku izbornika saznale u medijima, a odlučile se su i oglasiti ovim putem:

"Znamo da izbornik čeka našu izjavu. U potpunosti se slažemo kako izbornik Obrvan ima pravo izabrati igračice, koje on želi i da su to sve njegove odluke. Međutim, smatramo da nakon svih ovih godina koje smo dale za ženski rukomet u Hrvatskoj kako smo u najmanju ruku zaslužile da nas netko iz stožera ili saveza obavijesti, a ne da za ovakve stvari doznajemo iz medija. Nema ljepšeg osjećaja od onoga kada obučemo hrvatski dres, koji smo i zavrijedile nositi i braniti trudeći se biti najbolje u onome što radimo i volimo. Upravo iz tog razloga smo duboko uvrijeđene na postupke izbornika, koji je i sam u medijskom istupu rekao kako su vrata reprezentacije otvorena, no on ih sam na ovaj način zatvara", stoji u izjavi za medije koje su potpisale Tea Pijević, Ćamila Mičijević i Valentina Blažević.

