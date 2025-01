Izbornik Slovenije: 'Ovo nije bio samo rukomet, domaćin je jednostavno morao dalje'

Još skupljamo dojmove nakon prolaska Hrvatske u četvrtfinale nakon vatrene utakmice Hrvatske i Slovenije. U paklenoj atmosferi, koja je podsjetila na Ledenu dvoranu 2000. i utakmicu za peto mejsto koju smo izgubili i propustili Olimpijske igre u Sydneyju, Hrvatski su rukometaši pobijedili Slovence 29:26. Slovencima je ovo bila nevažna utakmica što se prolaska tiče, ali Slovenci su itekako dali sve od sebe, a kada su poveli 5:0 na startu utakmice, u trans su bacili ne samo svoje, nego i islandske navijače.

Svoje dojmove skupljaju i Slovenci koji su prije svega razočarani što njihovi ljubimci nisu dobili jednu od ključnih utakmica s Islandom ili Egiptom pa da ovaj susjedski derbi učine još važnijim i vatrenijim. Imali su Slovenci što reći i za suđenje pa tako 24ur: "Češki sudački par Jiri Novotny i Vaclav Horaček krojio je slovensku rukometnu sudbinu već u polufinalu Olimpijskih igara, kada je Slovenija doživjela minimalan poraz od Danaca. I tada se moglo vidjeti dosta kontroverznih odluka, posebice ona na kraju utakmice, ali ovaj put priča nije bila drugačija", piše poznati slovenski portal, a koju za reći o sucima imao je i izbornik Zorman. "Mogu jednostavno reći da nitko nije očekivao da ćemo ovako otvoriti utakmicu, ali tada se nešto moralo učiniti. Da smo otišli na odmor s takvom prednošću, s kojom smo trebali otići, teško bi bilo Hrvatima nešto napraviti u nastavku. Tako da su se već u prvom poluvremenu pobrinuli da nas uhvate. Mic po mic, započeo je Zorman i nastavio još konkretnije: “Danas se nije igrao samo rukomet, da budem iskren, svi smo to vidjeli. Ali ova utakmica ne boli toliko, jer znam da smo bili bolji, odigrali smo jako dobru utakmicu, neke stvari nam nisu bile dopuštene. Više me boljela Olimpijada jer znamo da nam je u polufinalu sudio isti sudački par. Dečkima danas nemam što zamjeriti, stvarno su dali sve od sebe. Šteta što ovakvu utakmicu nismo odigrali prethodnih dana. Danas je domaćin jednostavno morao dalje, što je i logično. Kako su odigrali utakmicu, na kraju su to i zaslužili", rekao je Zorman.

U pravu je Zorman da su neke sudačke odluke u prvom poluvremenu išle na našu stranu, ali isto tako je i u pravu kada kaže da smo zaslužili ovu pobjedu. Donijele su ju u prvom redu hrabre odluke izbornika Sigurdssona koji je u vatru gurnuo igrače iz drugog plana nakon užasnog otvaranja koji su nam donijeli energiju i preokret.

Duvnjak Maji Oštro otkrio kako je pokrenuo povratak Hrvatske: 'Rekao sam im igramo loše, a neriješeno je'

