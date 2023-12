RIJEČ IZBORNIKA / Ivica Obrvan secirao šokantan poraz i ispadanje Kraljica šoka s Mundijala: 'Bez obzira na to, sami smo si krivi...'

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u dvoboju je posljednjeg kola skupine I drugog kruga natjecanja na Svjetskom prvenstvu u ponedjeljak u Goteborgu izgubila od Mađarske sa 22-23 (11-8) te tako ostala bez izgleda za prolazak u četvrtfinale, ali i mogućnosti nastupa u kvalifikacijama za Olimpijske igre. U odlučujućoj utakmici za prolazak u četvrtfinale Hrvatska je vodila 59 minuta, a na kraju ostala i bez boda koji bi ju ostavio u igri sve do završetka utakmice Švedska - Crna Gora. Dan nakon ispadanja s Mundijala izbornik hrvatske reprezentacije Ivica Obrvan analizirao je susret s Mađarskom. "Bila je svakako teška noć. To je bila važna utakmica. Analizirao sam je, odlično smo igrali do pet minuta prije kraja. Mogu slobodno kazati da je obrana koju smo odigrali prvo i najveći dio drugog poluvremena jedna od najboljih koju sam do sada imao prilike voditi, pa i s muškim selekcijama ili klubovima. Fantastično su zatvorile sve njihove najbolje igračice da je to bila milina za gledati s klupe. Imali smo sigurno vodstvo, dva puta po šest razlike i kontru za plus sedam. U tom trenutku došlo je do nekoliko primljenih golova koji su unijeli nervozu, na to se nadovezalo nekoliko promašenih čistih šuteva i velikih šansi, nekoliko čudnih odluka sutkinja koje nisu bile dorasle za jednu ovako važnu utakmicu. Bez obzira na to, sami smo si krivi. Pohvalio bih djevojke, ne samo za tu utakmicu, nego i za cijeli angažman na ovom Svjetskom prvenstvu, ginule su", rekao je Obrvan na početku, a cijelu izjavu pogledajte u videu.