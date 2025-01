Island čeka na uspjeh već 15 godina: Ljubav prema sportu i specifičan stil igre daju mu snagu

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak od 20.30 igra ključnu utakmicu rukometnog SP-a protiv Islanda. Islanđani su jedno od iznenađenja ovoga prvenstva igraju brz i dinamičan rukomet, a bez obzira na to što su mala nacija uvijek su bili neugodni protivnici nošeni vjernom skupinom navijača. Kako je uopće nastala kultura rukometa u tako maloj i udaljenoj europskoj zemlji?

Utakmicu Hrvatske i Islanda i emisiju Vrijeme je za rukomet pratite u petak od 19.45 na programu RTL-a i platformi Voyo

Island danas broji nešto manje od 400 tisuća stanovnika. Mala populacija nije ju spriječila ne bude konkurentna na najvišoj rukometnoj pozornici jer se u Islandu silno ulaže u ovaj sport. Rukomet je duboko ukorijenjen u sportsku kulturu zemlje, igra se od malih nogu, prisutan je u školama i jedan je od popularnijih sportova u toj zemlji. Island je jedan od bogatijih država Europe, ali se ne liši ulagati u sport. Jedan od ključnih uspjeha ovako male države je dobra infrastruktura koja omogućuje Islanđanima rad s mladim talentima. Mnogi manji gradovi, za neke koje gledaju svisoka i 'selendre' imaju svoje dvorane i trening centre, a mladi rukometaši imaju u ponudi veliki broj sportskih škola u kojima mogu vježbati svoje rukometne vještine.

Zlatno doba islandskog rukometa

Island se na rukometnu pozornicu predstavio krajem 90-ih godina prošlog stoljeća, no svoj je vrhunac doživio krajem 2000-tih. Najslavniji trenutak u povijesti islandskog rukometa svakako je srebro na Olimpijskim igrama u Pekingu. Island je bio 'dark horse' turnira koji je sve iznenadio te ostvario svoj prvi međunarodni uspjeh. Islanđani su već u grupi najavljivali senzaciju pobijedivši Ruse i Nijemce te remizirajući s Danskom, no u doigravanju su sve oduševili kad su pobijedili Poljsku i razbili ŠPanjolsku u polufinalu sa šest razlike. U finalu su nikad jači Francuzi bili prevelik zalogaj, no ova se godina piše u anale islandskog sporta. Ista generacija nastavljala je oduševljavati i 2010. je osvojila broncu na Europskome prvenstvu 2010. Na tome prvenstvu hrvatski rukometaši sastali su se u drugoj fazi natjecanja gdje su remizirali s Islanđanima, a kasnije su KAuboji bili uspješniji osvojivši srebrnu medalju. Kasnije je Island bio u laganom padu uglavnom završavajući negdje na sredini ili pri dnu (osim EP 2024 i petog mjesta), a posljednjih godina najavili su kako stiže nova generacija osvojivši na EP-u 2022. šesto mjesto.

Prepoznatljiv stil igre

Islandski rukometaši fizički su manji od svojih protivnika, ali zato su tu svoju manu kompenzirali izuzetnim tehničkim vještinama, nevjerojatnom agilnošću, borbenošću i prepoznatljivom brzinom. Ono što je karakteristično za igru Islanda da imaju naglasak na brze kontranapade i snažnu obranu, što je karakteristično za skandinavske momčadi.

Najpoznatiji islandski rukometaš zasigurno je Aron Pálmarsson, po mnogima i najbolji Islanđanin svih vremena. Palmarsson je imao zavidnu klupsku karijeru u Euroipi gdje je žario i palio u Barceloni i Vardaru. Ovaj svestrani srednji vanjski nevjerojatne brzine i rukometne inteligencije jedan je od razloga uspjeha Islanda krajem 2000-tih.

Od velikih Islanđana valja istaknuti još jednog člana njihove zlatne generacije Ólafura Stefánssona. Ovaj desni vanjski bio je strah i trepet svih golmana, nema otkud njegov snažan i precizan udarac nije mogao proći i s Palmarssonom je činio pakleni tandem. I danas Island ima dobre igrače poput Gísli Þórssona, Daði Lárussona i Guðjón Valur Sigurðsson no spomenuti dvojac stekao je legendarni status u rukometu.

Jaka domaća liga

Unatoč malom broju stanovnika Island ima nekoliko jakih koji su sudjelovali na europskim natjecanjima. ÍBV je najtrofejniji islandski klub koji je nekoliko puta nastupao u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a 1990-ih su imali nekoliko uspješnih sezona gdje su ostvarili plasman u grupnu fazu. Iako nisu osvojili ništa u Europi, pružili su velike izazove mnogim europskim gigantima. Od ostalih klubova koji su znali nastupati u kvalifikacijama Lige prvaka valja istaknuti KR, Valur te Afturelding. Islandski klubovi dosad nisu pružili veće uspjehe od grupne faze, no pokazali su mnogo puta da su tvrd orah.

Osim konkurentne lige velik broj islandskih igrača igra u najjačim europskim ligama, Njemačkoj, Francuskoj i Španjolskoj, a hrvatski rukometaši upravo ih od tamo poznaju i puni su hvale prema njima. što dovoljno govori.

Ljubav prema rukometu

Premda je Island ograničen populacijom i brojem talenata, ljubav prema rukometu čini ovu zemlju uspješnom. Još od kad se rukomet ukorijenio 1950-ih u islandsko društvo postao je jedan od popularnijih sportova, a danas se na svim utakmicama njihove rukometne reprezentacije mogu vidjeti brojni vjerni navijači. Islandski navijači poznati su po svojoj odanosti i spremnosti da putuju na bilo koji kraj svijeta. Bilo da Island igra dobro ili loše, u bilo kojem kutku svijeta moći ćete vidjeti skupinu islandskih navijača koji bodre i navijaju za svoje s prepoznatljivim transparentima i rekvizitima inspiriranim vikinškom poviješću. Za Islanđane, rukomet je puno više od sporta, to je izvor nacionalnog ponosa i zajedništva. A to pokazuju kroz svaku utakmicu. U zagrebačkoj Areni Islanđanima neće nedostajati podrške premda je Island udaljen oko 4000 km. Na hrvatskim je navijačima da njihov prepoznatljivi vikinški huk bude tek jedan šapat.

