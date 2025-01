Iskusni Slovenac: 'Hrvati su već upisali polufinale, sutra im želimo sve uništiti'

Hrvatska rukometna reprezentacija razbila je Island i preuzela situaciju oko prolaska u svoje ruku. Našim rukometašima potrebna je pobjeda protiv Slovenije za plasman u četvrtfinale i to s prvog mjesta u skupini.

Slovenci mogu u teoriji proći, ali za to bi Zelenortski Otoci trebali iznenaditi Egipat, a Argentina Island. Kako se to neće dogoditi, Slovencima će jedini motiv u utakmici s Hrvatskom biti zagorčati život domaćinu. Povodom te utakmice zvijezda Slovenije i dobar prijatelj Domagoja Duvnjaka, Miha Zarabec, dao je intervju slovenskoj Ekipi i najavio da će učiniti sve da Hrvatima pokvare slavlje. “Ovo su najljepše utakmice. Kad shvatite za što oni igraju, a za što mi ne. Najbolja stvar je igrati bez pritiska. Ako ništa drugo, moramo uživati ​​u igri. S razmišljanjem da ako mi nismo zaslužili biti u četvrtfinalu, a pobijedili smo ih, nisu ni oni. Ući ćemo u ovu utakmicu samo s jednom mišlju: pokvariti sve što možemo”, rekao je bez dlake na jeziku jedan od najiskusnijih slovenskih reprezentativaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Nismo bili pravi cijelo prvenstvo, ali moramo sačuvati čast. Želimo igrati onako kako znamo, ali to još nismo pokazali. Veselim se, stvarno. Za nas je sutrašnji dan kao medalja. Kad bismo ih samo mogli uništiti sve što možemo. I vratiti nam čast,” rezolutno je ponovio Miha Zarabec.

Foto: Profimedia.hr Miha Zarabec - €850k - THW Kiel – 2024.

Zarabec je rekao kako mu se Duvnjak nije javio, ali više Islanđana kojima treba pomoć Slovenaca već je. “Nije me kontaktirao, dosad mi se više Islanđana javilo što i koliko im znači naša utakmica. Što se Duleta tiče, neće puno igrati, boli ga. Kaže da je na 20 posto. Vidimo što Hrvati govore nakon pobjede nad Islandom. Već su u polufinalu. Ne u četvrtfinalu, u polufinalu. Lete u oblacima. To bi nas trebalo zapaliti. Ne bojimo se nikoga, iako znamo da još nismo skupili savršenih 60 minuta na ovom prvenstvu. Sada je vrijeme da uživamo i pokažemo ono što do sada nismo", zaključio je Zarabec.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nadamo se da se slovenski plan u nedjelju neće ostvariti i da će Hrvatska nastaviti svoj put k medalji.

POGLEDAJTE VIDEO: Domagoj Duvnjak za Net.hr: 'Mi smo to znali prije utakmice, skidam dečkima kapu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa