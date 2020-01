IMA LI HRVATSKA ŠANSE SA ŠPANJOLSKOM? ‘Neugodni su, imaju na svim pozicijama svjetsku klasu, ali…’

Dan uoči Španjolske izjave za medije dali su Matej Ašanin i David Mandić

Hrvatski rukometaši svladali su Češku sa 22-21 (11-9) i došli do šeste uzastopne pobjede na Europskom prvenstvu te će posljednji dvoboj u skupini 1 u Beču protiv Španjolske dočekati s maksimalnim učinkom. Lino Červar je protiv Češke odmarao igrače koji su iznijeli glavni teret dosadašnjih utakmica pa uopće u igru nisu ulazili vratar Marin Šego, Luka Cindrić, Igor Karačić i Željko Musa, a kapetan Domagoj Duvnjak je samo ušao kako bi u drugom poluvremenu izveo jedan sedmerac.

Marko Mamić je sa pet pogodaka predvodio strijelce naše reprezentacije. Po tri pogotka postigli su Luka Stepančić, David Mandić i Marino Marić, a po dva Josip Šarac, Matej Hrstić i Vlado Matanović. Jednom su mrežu pogodili Ilija Brozović i Domagoj Duvnjak. Vratar Matej Ašanin imao je deset obrana.

Dan uoči Španjolske izjave za medije dali su Matej Ašanin i David Mandić.

“To je bitna utakmica, idemo pobijediti kako bismo završili prvi u skupini i išli na drugog tamo u drugoj skupini. Sve ovisi o nama, dobro se znamo sa Španjolcima, umora nema, za Hrvatsku se gine. Naši igrači su jučer također odmorili, mlađi su dali svoj doprinos. Mislim da ćemo biti spremni. Više nema odmora, idemo u polufinale, nema više toga da si umoran, sad svi ginemo”, rekao je Mandić.

Momčad puna svjetskih klasa

Debitant na prvenstvu, Matej Ašanin, bio je fantastičan protiv Češke upisavši devet obrana. “Debitantsko prvenstvo za mene, napunilo me ovo jučer sa samopouzdanjem. Treba ti takva utakmica da se opustiš i pokažeš svoje pravo lice. Šego je i dalje prvi golman, ja sam tu da pomognem, mislim da svaka ekipa mora očekivati pomoć od oba golmana, tako da se nadam da ću i ja moći pomoći”, rekao je Ašanin.

Kratko je analizirao Španjolce.

“Neugodni su, imaju stvarno iskusne igrače, na svim pozicijama imaju svjetske klase. Igrati protiv takvih igrača je veliki motiv. No, i mi imamo isti tip igrača u prvoj sedmorci. Ako budemo pravi, možemo im parirati i doći do pobjede. Idemo po pobjedu kako bismo završili prvi i probali izbjeći Norvešku, ali to je polufinale, tako da će biti teško protiv bilo koga”, veli Ašanin.