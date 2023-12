Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuje nastup na Europskom prvenstvu koje će se igrati u Njemačkoj od 10. do 28. siječnja 2024. godine. Kauboji su smješteni u skupinu B koja se igra u gradu Mannheimu, a protivnici naših rukometaša bit će Španjolska, Austrija i Rumunjska.

Prva utakmica bit će odmah i najteža. Pravi test za naše rukometaše očekuje ih 12. siječnja protiv Španjolske od 20.30 sati. Dva dana kasnije sastaju se Hrvatska i Austrija u istom terminu, a 16. siječnja uslijedit će okršaj Hrvatske i Rumunjske.

Na smotri starog kontinenta početkom iduće godine sudjeluje 24 ekipe, od kojih su čak šest iz bivše Jugoslavije (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Slovenija).

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.

Na turniru nastupaju ukupno 24 momčadi podijeljene u šest skupina po četiri reprezentacije, a iz svake skupine prolaze dvije najbolje momčadi. Sve te reprezentacije koje prođu u drugi krug, igrat će u dvjema skupinama u kojima će se nalaziti šest momčadi iz kojih će dvije najbolje tražiti prolazak u polufinale.

Čekaju nas teški protivnici

Ako izabranici Gorana Perkovca prođu prvi krug u skupini B, u novoj će grupi i igrati četiri utakmice s po dva prvoplasirana iz skupina A i C. Te utakmice igrat će se u Lanxess Areni u Kölnu, a tamo će vjerojatno iz skupine A proći domaćin Njemačka i naši stari rivali Francuzi. Dok iz skupine C mogu proći Crna Gora, Srbija, Mađarska ili Island.

Ove godine unatoč tome što se prenose bodovi u sljedeću skupinu, to će biti iz samo jednog susreta, a s obzirom da u glavnoj rundi igramo čak četiri, to nije toliko važno, što je za RTL potvrdio i sam Goran Perkovac:

"Prva protiv Španjolske? Mislim da je to možda čak i mala prednost, jer Španjolska, kako turnir odmiče igra sve bolje i bolje, znači da možda u prvoj utakmici imamo još više šanse da ih dobijemo, ali to me ne opterećuje. Mislim da je i s nula bodova u sljedećem križanju imamo velike šanse jer sve reprezentacije možemo dobiti."

Čekaju nas teški protivnici koje ćemo trebati pobjeđivati u serijama za prolazak u polufinale, a kada se samo sjetimo prošle godine kada je za prolazak u četvrtfinale trebalo pobijediti Egipat, što nismo učinili, kasniji remi s Danskom nije bio dovoljan, a bila je to velika prilika.

Što više razmišljamo, sve više boli onaj poraz protiv Španjolaca u finalu Europskog prvenstva 2020. godine, kada nas je jedna lopta dijelila od osvajanja tog zadnjeg trofeja koji nam jedini nedostaje da kompletiramo "sveto trojstvo" s osvojenim Olimpijskim igrama i Svjetskim prvenstvom. Tko zna hoće li ta prilika ikada više doći...

