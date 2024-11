Hrvatske rukometašice pred Europsko prvenstvo odradile lavovski posao

Hrvatske rukometašice pobijedile su reprezentaciju Sjeverne Makedonije s uvjerljivih 26-18 (14-8) prvog dana Croatia Cupa u istarskom Novigradu.

Bila je to prva provjera izabranica Ivice Obrvana pred nastup na Europskom prvenstvu koje će se od 28. studenoga do 15. prosinca održati u Mađarskoj, Austriji i Švicarskoj, gdje će Hrvatska u prvoj fazi igrati u Baselu, a suparnice našim rukometašicama u skupini će biti reprezentacije Danske, Farskih Otoka i Švicarske.

Obrvan je u ovoj utakmici koristio gotovo sve igračice koje su se našle u zapisniku pa su tako bili disperzirani i golovi naših rukometašica. Po tri pogotka postigle su Nikolina Kragulj, Tina Barišić i Josipa Mamić, a po dvaput su mrežu zatresle Dejana Milosavljević, Katarina Ježić, Katarina Pavlović, Mia Brkić, Katja Vuković, Tena Petika i Kristina Prkačin.

Priliku su dobile i sve tri vratarice. Ivana Kapitanović je imala osam obrana (8/16), a po tri su lopte zaustavile Lucija Bešen (3/12) i Gabrijela Bartulović (3/4).

Kod Makedonki je najbolja s tri pogotka bila Iva Mladenovska, a od vratarica samo je Matea Čurlinovska uspjela skupiti tri obrane.

U prvom poluvremenu se Hrvatska odvojila serijom 4-0 od 13. do 18. minute za vodstvo 10-5. U drugom poluvremenu su Obrvanove izabranice u više navrata došle do +9, ali nisu uspjele doći i do dvoznamenkaste prednosti.

U subotu će u Novigradu igrati reprezentacije Sjeverne Makedonije i Srbije, dok će u nedjelju (16 sati) biti odigran dvoboj Hrvatske i Srbije, koji će najvjerojatnije odlučivati o prvom mjestu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Obrvan u podcastu Net.hr: 'Smeta me općeniti tretman rukometa, posebno ženskog'

